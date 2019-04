Vea el tráiler oficial de Joker, con Joaquin Phoenix

La película contará el origen del mítico villano de Ciudad Gótica, de la mano del director de ¿Qué pasó ayer?

Cuando el neoyorquino Todd Phillips aceptó ser el director de Joker, el mundo se sorprendió por su elección. No solo por ser el creador de una de las franquicias de comedia más exitosas de todos los tiempos, Hangover, sino porque Hollywood Reporter aseguró que Martin Scorsese había aceptado la dirección, luego del desastre de Suicide Squad (2016), en donde Jared Leto interpretó al villano durante 3 minutos.

Sin embargo, Phillips sorprendió a los fanáticos de DC con un tráiler en donde prevalecen los detalles más siniestros y humanos que reflejan los cómics de Bill Finger, ‘El hombre tras la Capucha Roja’ (1951), y Alan Moore con ‘La broma asesina’ (1988).

En el tráiler se observa cómo Arthur Fleck, en la piel de Joaquin Phoenix, tiene una actitud amable y amistosa en su trabajo de payaso. Sin embargo, los habitantes de Ciudad Gótica lo maltratan e insultan hasta despertar su personalidad siniestra y convertirse en uno de los villanos más recordados de todos los tiempos: El Guasón.

Phillips aseguró al portal especializado Entertainment Weekly que la película no tiene género, pero que si quieren clasificarla deberían ponerla en una nueva categoría llamada “tragedia”. Entre tanto, Phoenix estará acompañado de un grupo estelar de actores, como, Robert De Niro, Zazie Beetz (Deadpool), Bill Camp (The Night Of), Marc Maron (GLOW), Brui Tyree Henry (Atlanta) y Bryan Callen (Bad Santa), entre otros. Joker se estrenará el 4 de octubre de 2019.