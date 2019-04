Playlist: Las canciones favoritas de Ha$lopablito

En solo un año, Ha$lopablito se convirtió en uno de los representantes más importantes del trap colombiano. Este año se presentará en el Estéreo Picnic y luego viajará a Barcelona para tocar en el Sónar. Estas son sus canciones favoritas.

Soñando – Aerophon

Llegó no sé cómo, pero me pone muy feliz siempre que la escucho. Aerophon fue el primer grupo de rap colombiano que descubrí y así tengan 10 años de carrera encima, siguen volándome la cabeza en cada disco.

Triste Otra Vez- Nicolás y Los Fumadores

Cuando me levanto medio bejuco porque ya voy tarde y el alimentador no pasa, esta canción me ayuda a pasar la pena con un poco de humor y una línea de bajo muy impresionante.

Mi Kolombia – Systema Solar

Todos los días me recuerda de dónde soy y en dónde me quedaré por siempre. Me da energía para seguir luchando por mis sueños en este país donde nada es regalado ni fácil.

Crew – Goldlink

Creo que es mi canción favorita. Siempre trae memorias de grabación entre el baño de Aaron, pijamadas, almuerzos y llegadas a las 7 de la mañana de nuestros primeros conciertos.

Let Me Ride – Dr. Dre

Me motiva a conseguirme mi aclamado “merchopercho”. Fue tal vez de lo primero que escuché de rap que me flechó, por allá cuando estaba en tercero de primaria. Puro barrio, funk y gangsters. Obviamente no sabía qué era todo eso a los ocho años, pero el ritmo me llevaba a otro planeta.

Bien Colocados – Quemarlo Todo Por Error

Se resume con dos palabras: catarsis y pogo.

I Wanna Benz- YG ft. 50 Cent & Nipsey Hussle

Parte de mi inspiración para “merchopercho”. Es una canción que todavía conserva el g-funk y el gangsta rap de hace 30 años. Dos de mis artistas favoritos en una canción. No hay pierde.

Salvavidas – Aerophon ft. Juan Pablo Vega

Me siento tranquilo. Me recuerda gente linda. Momentos lindos. Es el amor en su máxima expresión sin necesidad de ser empalagoso o muy retórico y anticuado.

Buscar de Ti- Aerophon

Me sacó lágrimas en un momento difícil. Me recuerda que todos tenemos búsquedas pero siempre volvemos a la calma. Me dio certeza de que hay algo más y me ayudó a canalizar ese momento complejo.

My Name Is – Eminem

Es el inicio de un sentimiento que todavía no puedo dejar de experimentar y es estar arriba en una tarima. Es estar más allá de la vida y la muerte; es saber que hay un legado que dejas cada vez que te subes en el escenario. Es saber que por ese momento eres grande, eres un putas. Eres la berraquera. La canté cuando tenía 11 añitos frente a todo mi colegio y las monjas en el “English Day”.