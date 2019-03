De ser un exitoso cómic escrito por Gerard Way, ahora The Umbrella Academy es una de las mejores series de superhéroes de la actualidad.

No es un secreto que las adaptaciones de cómics a televisión o al cine son jugadas seguras en el negocio del entretenimiento. Ahora el turno es para la novela gráfica del exvocalista de My Chemical Romance, Gerard Way.

La serie sigue a los miembros de una familia de superhéroes (Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin), quienes se reúnen para resolver el misterio de la muerte de su padre. Cada uno tiene habilidades y poderes especiales, que también deben usar para salvarse del apocalipsis.

Pero más que una serie sobre superhéroes es una historia sobre la familia y la reconciliación con los hermanos. Aunque cada personaje principal tiene una habilidad fuera de lo común, también se enfrentan ellos mismos. “No es una historia de héroes y villanos. The Umbrella Academy no sigue esta fórmula. Los protagonistas se retan unos a otros, incluso a sí mismos. Cada uno tiene un viaje único que recorrer”, dijo en una entrevista su productor ejecutivo, Steve Blackman.