Vea los tráilers de la nueva película de Quentin Tarantino y Stranger Things

La novena película del director estadounidense y la tercera temporada de la aclamada serie de Netflix dejaron un abrir de bocas bastante para todo el público.

Prepárese para diálogos elaborados, escenas de acción donde predominan las balas y las referencias culturales más increíbles que solo pueden tener las películas de Quentin Tarantino. Once upon a time in Hollywood contará la historia de Rick Dalton, en la piel de Leonardo DiCaprio y su doble Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, quienes intentarán hacerse un lugar en la industria del cine en 1969.

El largometraje contará también la historia de Sharon Tate, en la piel de la nominada al Óscar a Mejor Actriz, Margot Robbie. La australiana tendrá que revivir el asesinato de Tate a manos de Charles Manson, interpretado por Damon Herriman (La casa de cera, 2005).

La película contará con una banda sonora encabezada por la banda Mamas and Papas y su álbum You Can Believe Your Eyes and Ears; y el grupo español Los Bravos con su canción Bring A Little Lovin, ambos clásicos de 1966.

Once upon a time in Hollywood cuenta con un reparto de lujo que completa Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, Damian Lewis, así como también los recién fallecidos Burt Reynolds (6 de septiembre de 2018) y Luke Perry (4 de marzo de 2019). La película se estrenará el 26 de julio de 2019.

Stranger Things se quiere ganar su corazón

La serie de los hermanos Duffer crece conforme lo hacen sus personajes. La tercera temporada pondrá a los jóvenes en su nuevo hábitat: los centros comerciales. “¿Qué pensabas, que nos quedaríamos siempre en mi sótano jugando el resto de nuestras vidas?, dice Mike en el tráiler.

Esta tercera temporada se enfocará en mostrar el verano adolescente de Eleven, Dustin, Mike, Lucas y Will. Por un lado, los espectadores verán varias fiestas y el primer noviazgo combinado con una invasión de ratas y un monstruo súper dotado que quiere destruir a Eleven.

Stranger Things contará con su reparto habitual, junto a nuevos jóvenes adolescentes como Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer y Joe Keery. La tercera temporada se estrena el 4 de julio.

