Backstreet Boys, Avril Lavigne y Dido regresan con nuevos trabajos

Dos voces femeninas que hacían falta en el escenario musical, Dido y Avril Lavigne, regresan con nuevo álbum, al igual que una de las boy band más famosas, los Backstreet Boys.

AVRIL LAVIGNE

HEAD ABOVE WATER

BM

En 2002, una canadiense de 18 años ocupó los primeros puestos de todo cantando Why do you have to go and make things so complicated? Apareció en sus videos dentro un centro comercial, vestida con pantalones anchos, corbatas de nudo a medio hacer y en patineta. Avril Lavigne se inscribió en el Guinness World Record como la cantante más joven en llevar un álbum debut a las listas de popularidad y su tema Complicated ocupó el octavo puesto entre los cien mejores de la década del 2000 según la revista Rolling Stone.

Aunque nunca dejó de hacer música, la proeza de su primer disco no se repitió con los cuatro siguientes y hace cinco años se alejó por completo de los escenarios, luego de ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme. Hace unas semanas anunció su regreso oficial con el lanzamiento de Head Above Water, un sexto álbum con canciones inspiradas en su reciente recuperación. “Es personal, querido, íntimo, dramático, crudo, poderoso, fuerte e inesperado. Este disco es un verdadero viaje emocional”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

BACKSTREET BOYS

DNA

RCA RECORDS

En 1996 el productor Lou Pearlman quiso revivir los Barbershop Quartets de 1960 y acomodarlos a su tiempo. Las agrupaciones de voces masculinas, famosas por sus arreglos a capela, serían ahora quintetos de jóvenes atractivos, con coreografías vistosas y un encanto particular para enamorar adolescentes. Así nacieron las boy bands y los Backstreet Boys. Cinco años más tarde ya tenían cuatro álbumes, estaban entre los más vendidos de Alemania, Suiza, Austria, Estados Unidos y Francia, y sus sencillos ocupaban los primeros puestos de la lista Billboard.

En los últimos diez años su popularidad y, como consecuencia, su producción, disminuyeron, quizá porque otras bandas han tomado su lugar en el mercado, o quizá porque ya de boys no les queda mucho. Lo cierto es que están de vuelta con un décimo álbum que lleva por título DNA y que los muestra adultos en sus letras y en su música. “Estas canciones son una gran representación de quienes somos ahora como individuos y como grupo. Es nuestro ADN y estamos muy orgullosos de eso”, dijo Kevin Richardson, uno de sus integrantes.

DIDO

STILL ON MY MIND

BMG

En 1999 apareció en los escenarios del mundo una londinense que revolucionó lo que hasta ese momento había sido el pop. Dido, quien para entonces tenía 28 años, vendió 21 millones de copias de su primer álbum y se inscribió en la historia de la música con canciones como Thank you y Hunter. Se llenó de premios –MTV Europe Music Award, NRJ Award y dos BRIT–, ocupó los primeros puestos en las emisoras y agotó la boletería de sus conciertos.

En 2003 lanzó su segundo álbum, que si bien tuvo acogida, no se acercó al éxito del primero. Luego grabó dos discos más que, a decir verdad, sonaron muy poco. Este año, Dido apuesta de nuevo y estrena Still on my mind, doce canciones compuestas y producidas en compañía de su hermano Rollo. Como parte de su promoción anunció una gira mundial que pasará por Europa y Estados Unidos. “Es la primera después de un corto receso –dijo–, un corto receso de quince años”.