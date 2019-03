Mayonesa, Aserejé y 13 canciones de artistas que no volvieron a sonar

Diners le trae una playlist con los one hit wonders que más destacaron en las últimas tres décadas.

One hit wonder: así se les llama a las canciones que han hecho brillar a sus artistas por una vez en su vida. Seguramente, muchos de los cantantes que alcanzan el éxito con su primer sencillo imaginan que por sonar en radio, amenizar fiestas e inundar las gargantas de la gente, empiezan a caminar en la cima de sus carreras. Y sí, esa fue su cumbre, porque no volvieron a lograr un éxito igual de nuevo.

En el libro Music in American Life: An Encyclopedia of the Songs, Styles, Stars, and Stories That Shaped Our Culture, el académico y experto en música Trevor de Clercq, dice que la baraja de medida para considerar si una canción es hit, depende de si esta logra estar entre las primeras 40 de los Hot 100 de Billboard. Entonces, si un artista llega ahí con una sola canción, automáticamente, esta se entendería como One hit wonder.

Sin embargo, el mismo de Clercq dice que esa medición es discutible. Artistas y bandas como Jimi Hendrix, Lou Reed, Janis Joplin, The Grateful Dead, conocidos y aclamados por la crítica, han tenido un solo éxito dentro de los 40 primeros de la lista Billboard. Pero a ninguno de ellos es artista one hit wonder, todo lo contrario: a ellos se les atribuye una obra musical admirada dentro de sus géneros, se los conoce por sus nombres más que por sencillos sueltos.

Saber qué es o no un one hit wonder puede ser más intuitivo. Piense en una canción como Mayonesa: usted la corea, hace el baile y la pone a sonar. Es un clásico con vida propia que no depende de su autor. Fue tan pegajosa a principios del 2000, que en su conciencia pesa más ese chispeo de nostalgia y alegría, que el nombre del la banda que la canta, Chocolate. Por eso, “la percepción pública, más que cualquier dato gráfico específico, puede verse como la más fuerte determinante de lo que es un One hit wonder”, afirma de Clercq.

Ser artista de una sola vez no está tan bien visto, porque según de Clercq “un artista verdaderamente bueno sería presumiblemente capaz de producir más que una sola canción popular”. Muchas de estas canciones no tienen una profundidad musical entrañable para los críticos, sin embargo, su éxito sí contribuye a una marca cultural de una época. Diners le recuerda 15 canciones que lo llevarán de vuelta a los 80, los 90 y principios del 2000.

1. Tainted Love – Soft Cell

Aunque fue cantada por Gloria Jones en 1964, se hizo famosa con la versión que hizo Soft Cell en 1981, pues la canción duró 43 semanas entre las 40 del top 100 de Billboard. De ahí, en adelante esta canción ha tenido numerosas versiones.



2. Murder on the dancefloor – Sophie Ellis-Bextor

Esta canción llegó a ser la segunda en las listas de ventas del Reino Unido, permaneció allí durante 23 semanas y estuvo en el Top 10 en casi todos los países Europeos. Fue la canción más sonada en toda Europa durante 2002. En América llegó al puesto 26 en el Hot Dance Club Songs de Billboard.



3. 7 seconds – Youssou N’Dour y Neneh Cherry.

Este sencillo se lanzó en 1994. Alcanzó la primera posición en el ranking de muchos países de Europa. En la lista Billboard ocupó el puesto 98. Ganó el MTV Europe Music Award a la mejor canción de 1994, y después de esto no se supo mucho de los artistas.



4. What’s up – 4 non blondes

Salió en 1993. Alcanzó la posición 14 en el Billboard Hot 100. Ocupó el primer lugar en Alemania, Chile e Irlanda y el segundo en el Reino Unido y Australia.



5. Bad touch – Bloodhound gang

Sí, es la canción del video con los hombres disfrazados de monos, y la que dice algo sobre Discovery Channel. La lanzaron en 1999, su letra está llena insinuaciones sexuales, pero el ritmo pegadizo de la canción la hizo famosa.



6. Mambo No. 5 – Lou Bega

La compuso Dámaso Pérez Prado en 1961 para Los Picapiedras. Luego, en 1969, el alemán Lou Bega, la volvió un éxito. Ocupó el primer lugar en las listas de Australia, Alemania, Europa, Reino Unido, España, Italia y Finlandia, entre otras



7. Ice ice baby – Vainilla Sky

Este hip-hop, que lleva la línea del bajo de Under Pressure, de David Bowie y Queen, fue el primer sencillo de este género en ocupar el primer puesto de la lista Billboard. La lanzaron en 1989, pero su éxito se dio solo hasta 1990.



8. Connected – Stereo Mc’s

Fue el primer sencillo del tercer álbum de la banda. Alcanzó el puesto 20 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.



9. Lemon Tree – Fool’s Garden

La banda alemana lanzó esta canción en 1995. Se convirtió en éxito internacional en 1996 y alcanzó a ocupar el puesto 26 en las listas británicas.





10. Nothing’s gonna change my love for you – Glenn Medeiros

Aunque la grabó George Benson para su álbum de 1984. Se hizo famosa mundialmente con la versión de Glenn Medeiros en 1987 y 1988. Stevie Wonder y Westlife también hicieron versiones posteriores. Ocupó el puesto 12 en la lista de los Billboard Hot 100.



11. More than words – Extreme

Esta balada fue la única canción mainstream de la banda de hard rock Extreme. El 23 de marzo de 1991, esta canción entró dentro del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos en el puesto 81, en breve llegó a ocupar el primer puesto.



12. 99 luftballons – Nene

La letra de esta canción se refiere a la Guerra Fría. Con ella, la banda alemana logró ocupar el primer puesto de la lista Billboard en Estados Unidos en 1984.





13. Mi historia entre tus dedos – Gianluca Grignani

Este himno de las tusas fue la única canción del italiano que pegó en casi todos los rincones de América Latina. Se lanzó en 1995 y todavía se oye al final de una fiesta.



14. Mayonesa– Chocolate

En 2001 la banda uruguaya puso a bailar a toda latinoamérica con este hit. En países como Chile el grupo fue conocido por el álbum Chocolate bate que bate, que incluyó la canción Mayonesa, que alcanzó el puesto 42 en la lista de éxitos Hot Latin Tracks de Billboard.