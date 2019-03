“Soy increíblemente autodestructivo”, así era Keith Flint, el vocalista de The Prodigy

El artista británico, líder de la banda The Prodigy, que se iba a presentar en Estéreo Picnic, se suicidó en su casa en Chelmsford, Inglaterra.

“Confirmamos con el más profundo shock y tristeza la muerte de nuestro hermano y mejor amigo Keith Flint. Un verdadero pionero, innovador y una leyenda. Siempre lo extrañaremos. Agradecemos por su respeto a la privacidad de todos los interesados”, reza el comunicado que emitió The Prodigy, a las 9 a.m. de Reino Unido, una hora después de ser informados que su líder de 49 años fue hallado muerto en su casa, en los condominios de Essex de Chelmsford.

Keith Flint fue uno de los artistas más revolucionarios de Reino Unido. Algunos expertos como Daniel Kreps de la revista Rolling Stone, lo catalogaron como “la criatura punk de la escena electrónica”. La historia de The Prodigy empezó en 1991 cuando Flint conoció a Liam Howlett, quien presentó una mezcla de música en una fiesta rave (fiesta clandestina).

Fue ahí cuando Flint le insistió a Howlett que su música debía llegar a la radio y al mundo entero. En 1992, Flint, Howlett y Leeroy Thornhill, un amigo en común, lanzaron su primer álbum Experience, bajo el nombre The Prodigy. Con botas, pantalones a cuadros, esqueletos, el pelo pintado y muchos piercings, el trío se convirtió en una de las adoraciones de los jóvenes de Reino Unido.

Flint sufría fuertes cambios de ánimo, atribuidos a una pelea y una relación negativa con su padre durante su infancia. A esto se le sumaba su hábito de golpearse la cabeza contra las paredes mientras escucha Jam, como lo reveló Howlett y el mismo artista en una entrevista para The Times en 2005. “Siempre he tenido problemas mentales, por así decirlo. Soy increíblemente autodestructivo”.

A pesar de estos problemas, Flint se las arregló para seguir con su vida. En 1994 salió con la famosa presentadora de televisión Gail Porter, y luego con la disc-jockey japonesa Mayumi Kai, de quien se divorció en 2006.

Durante su matrimonio, dejó el alcohol y las drogas, por los picnics en senderos verdes de Reino Unido. “Mi esposa ama la casa, los seis perros que tenemos y todos los animales que viven a nuestro alrededor. Es muy aburrido y muy poco rockero hablar de esto”, dijo Flint en una entrevista a The Mirror.

Con The Prodigy

La banda lanzó siete álbumes, que alcanzaron el puesto número 1 en las principales listas de Reino Unido, entre ellos, su trabajo más reciente No Tourists, publicado en noviembre de 2018.

Entre los hitos más polémicos del cantante y su banda están el video de Firestarter, en el que Flint golpea su cabeza contra las paredes en repetidas ocasiones. La BBC censuró el corto de 4 minutos al recibir varias demandas de padres de familia porque asustaba mucho a sus hijos.

Las letras de esta canción también recibieron varias críticas al incitar al caos y la destrucción. “Soy el iniciador de problemas, el adicto al miedo, el peligro ilustrado. Soy la perra que odiabas, inmaculada. Sí, el dolor que probaste. Soy el que inicia el fuego”.

Algunos expertos musicales le atribuyen a The Prodigy la inclusión de la música dance en Estados Unidos, además de vender más de 25 millones de discos en todo el mundo y de ganar en reiteradas ocasiones los Brit Awards, MTV Video Music Awards, MTV Europe y los Kerrang Awards, entre otros.

Keith Flint, en la voz de sus amigos

Liam Howlett fue el primero en confirmar la muerte de Flint a través de sus redes sociales: “La noticia es cierta, no puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano se suicidó el fin de semana. Estoy enojado, jodidamente enojado, confundido y desconsolado”.

Entre tanto, The Chemical Brothers, quienes compartieron tarima con Flint en reiteradas ocasiones, escribieron: “Es muy triste escuchar esta noticia. Estuvimos juntos en muchos conciertos a lo largo de estos años y siempre fue muy amigable y comprensivo. Fue un líder increíble, un verdadero artista. Lo extrañaremos”.

so sad to hear about Keith Flint,we played many gigs with the prodigy over the years and they were always friendly and supportive.he was an amazing front man, a true original and he will be missed.tom&ed x

Angela Rayner, secretaría de educación de Inglaterra, también se pronunció: “Soy una gran fanática de la banda. Fue un gusto verlos en vivo y bailar tantas horas con su música a lo largo de estos años. Grandes recuerdos”.

Terrible news to hear that Keith Flint from the band Prodigy has died aged 49. I was a big fan of the band seeing them live and dancing so many hours to their music over the years. R.I.P. Keith, you leave so many great memories behind 😭 https://t.co/mq1QKz4lWR

— Angela Rayner (@AngelaRayner) 4 de marzo de 2019