Escuche Vida, el nuevo álbum que cuenta la historia de Luis Fonsi

El cantante puertorriqueño lanzó su noveno álbum de estudio en el que cuenta historias de su vida a través de canciones pop, latino, baladas y ritmos urbanos. Escúchelo aquí.

Luis Fonsi tenía 11 años cuando salió de Puerto Rico y llegó a Orlando. Todo era nuevo, enorme, desconocido y le gritaba en un idioma que no terminaba de entender. En el colegio lo separaron de sus compañeros y lo mandaron a un salón especial para niños que no hablaban inglés. “Los primeros años fueron horribles –dice–, pero un día le dije a mi padre que me soltara a los leones, que tenía que valerme por mí mismo, y me adapté”.

Vida es el último álbum de este cantante que en 2017 llegó al número uno de las listas de Billboard con el sencillo Despacito. En este disco, producido por los colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo, Fonsi cuenta algo suyo con cada canción. Es una mezcla de ritmos latinos, de baladas y de pop en el que también participan Demi Lovato, Karol G, Stefflon Don y Ozuna.