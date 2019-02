Cinco conciertos históricos por una buena causa

Desde Woodstock hasta el Venezuela Aid Live, artistas de todo el mundo se han reunido por una causa humanitaria.

La crisis política y económica de Venezuela llevó a que personajes como Richard Branson, un gigante de los negocios en el mundo, y Bruno Ocampo, un emprendedor colombiano, convocaran un concierto con fines humanitarios al que llamaron Live Aid por Venezuela. Branson aprovechó la coyuntura política que había desatado la autoproclamación de Juan Guaidó, como nuevo presidente de Venezuela, para realizar el evento.

Ver esta publicación en Instagram Getting excited for #VenezuelaAidLive tomorrow in #Cucuta www.venezuelaaidlive.com Una publicación compartida de Richard Branson (@richardbranson) el 21 Feb, 2019 a las 1:08 PST

Uno de los críticos de este concierto ha sido Roger Waters. El artista británico, ex bajista y vocalista de la banda Pink Floyd, ha dicho a través de sus redes sociales que el concierto “no tiene nada que ver con las necesidades de los venezolanos, nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con la libertad y no tiene nada que ver con la ayuda”.

Sin embargo, Branson ha dicho que su fin es recaudar US$100 millones en 60 días a través de donaciones en línea para ayudar a solucionar la crisis social en Venezuela. Maluma, Juanes, Carlos Vives, Fonseca, Silvestre Dangond, y el Puma Rodríguez fueron algunos de los artistas del evento. A continuación, Diners le cuenta cuáles han sido los conciertos que se han realizado a lo largo del mundo por causas similares.

Woodstock 69/ 1969: hacer la paz y no la guerra

Woodstock es un ícono histórico: artistas como Janis Joplin, Carlos Santana, Jimmi Hendrix, The Who, Joe Cocker y más de 400.000 personas simbolizaron el hito de una generación desgastada por la guerra de Vietnam y convencida de la que vida sin amor y sin paz, no valía la pena. En el festival, un emblema de la contracultura, se celebró la intensidad de la rebeldía con tres días de música, drogas, y sexo. De ahí surgió el famoso documental Woodstock 3 Days of Peace & Music que se estrenó en 1970 y ganó el Premio Óscar al mejor documental.



2. Live Aid, Londres y Filadelfia/1985: dos conciertos por Etiopía

En el norte de Etiopía morían de hambre luego de una sequía dejara a millones sin agua ni comida. En 1985 la cadena BBC lo hizo público al mundo. El actor Bob Geldof, consternado por lo que veía, decidió viajar, crear la fundación Band Aid Trust y, luego, convocó un concierto doble para recaudar fondos y lograr ayuda humanitaria. Queen, David Bowie, George Michael, Elton John, Paul McCartney, Dire Straits fueron algunas de las voces que estallaron el 13 de julio de 1985 en Londres. Led Zeppelin, Black Sabbath, Simple Minds, Eric Clapton, Mick Jagger, Tina Turner Bob Dylan y otros más, cantaron en el estadio J.F Kennedy de Filadelfia. Aquel, día la majestuosidad de Mercury en tarima marcó la historia del cantante.

3. The Wall Live, Berlín/1990: la caída del muro

Fue Roger Waters quien organizó el concierto que conmemoraría la caída del muro que dividió al mundo en dos. Los fondos pretendían apoyar a la fundación Memorial Fund For Disaster Relief, creada para atender los desastres de las guerras o catástrofes naturales en Europa. Al evento asistieron artistas como Scorpions, Cindy Lauper, Sinead O’Connor, The Hooters, Van Morrison y otros. El concierto no logró recaudar los recursos prometidos, pero para compensarlo hicieron ventas de CDs y VHs del concierto.

4. Paz sin fronteras/2008: cantar por la diplomacia

Cantar en la frontera fue la propuesta de Juanes para decir que entre latinoamericanos no hay límites porque todos somos países hermanos. La iniciativa buscaba resolver la crisis diplomática que, entonces, había entre Ecuador, Venezuela y Colombia, luego de que el ejército colombiano violara la soberanía del Estado ecuatoriano, pues, en esos días, los uniformados habían entrado sin permiso para bombardear un campamento de las Farc en el que murió Raúl Reyes. El concierto se hizo en el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera de Venezuela y Colombia; un año después, hubo una segunda versión en la Plaza de la Revolución en Cuba. Entre los asistentes de este primer evento estuvieron Carlos Vives, Juan Fernando Velasco, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé y Ricardo Montaner.



5. Hope for Haiti Now/ 2010: la esperanza puesta en tres escenarios

El 10 de enero de 2010 un terremoto en Haití se arrasó con casi todo el país. Doce días después se realizó un concierto convocado para recaudar los fondos que ayudarían a sacar al país de la ruina: Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief. Nueva York, Londres y Los Ángeles fueron los epicentros del evento. Cantaron artistas como Madonna, Bruce Springsteen, Shakira, Stevie Wonder, Beyoncé, Coldplay, Bono y Rihanna, y mientras tanto, muchas celebridades del mundo del cine contestaron las llamadas telefónicas por donde se recibían las donaciones, Robert de Niro y Jennifer Aniston fueron dos de ellos. Más de 61 millones de dólares se donaron a los sobrevivientes.