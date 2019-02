Las 10 canciones favoritas de Oh’laville

Los integrantes de esta banda bogotana que, próximamente, estrenará su tercer álbum de estudio, eligieron sus diez canciones favoritas.

LUIS LIZARRALDE (BATERISTA)

ILYENA

THE MARS VOLTA

Me abrió la mente y el modo de concebir las canciones, principalmente por la forma de tocar del baterista, Thomas Pridgen, y por la manera en la que mezclan elementos latinos. Es supremamente bailable y se une con el rock. Aún la escucho y me llena el corazón.

LA TROMPETA Y LA FLAUTA

CACHAO

Es una canción reciente en mi vida y llegó en un momento en el que estaba ávido de conocer y entender la música latina. Esta descarga salsera, que juega de manera increíble con los tiempos y las figuras en la percusión, desconcierta un poco.

ANDRÉS TORO (GUITARRISTA)

LA TRAMA Y EL DESENLACE

JORGE DREXLER

Llegó en un punto de construcción en el que empezábamos con lo acústico y con una premisa muy clara de la voz y la melodía como guía de todo. Fue una pauta para Pedazos de papel, nuestro primer disco; nos enseñó a cuidar mucho la letra y la melodía y eso sigue vigente para nosotros.

LAZARETTO

JACK WHITE

Marca la transición hacia una estética más explosiva. En esta canción todos los sonidos son cuidados milimétricamente y diseñados para sorprender. Es una canción irreverente, que lo deja a uno especulando.

ANDRÉS SIERRA (BAJISTA)

TRAINS

PORCUPINE TREE

Me impactó desde la primera vez. Es de rock progresivo, muy cantable. No es un riff agresivo, pero sí contundente. La construcción de la canción me parece muy interesante.

THE NOOSE

A PERFECT CIRCLE

Genera una atmósfera oscura con pocos elementos, y aunque sea una canción sin métricas raras, tiene un gusto musical muy avanzado. En el momento en que la oí me enganchó el discurso artístico que tienen estos personajes. La producción es tremenda, porque empieza como si estuviera debajo del agua y cuando entra la banda todo el sonido se abre y genera una sensación intensa.

MATEO PARÍS (VOCALISTA)

VAGABUNDO

DRACO ROSA

La poesía que utiliza, la forma de usar las palabras, sus metáforas oscuras influenciaron el lenguaje con el que me gusta escribir. También son llamativas las disonancias de las guitarras y los arreglos.

BEETLEBUM

BLUR

Me impacta el modo de componer por la sencillez melódica de los versos, de guitarra y voz, pero la forma como estalla el coro, de alguna manera también afectó la búsqueda de melodías poderosas para los coros.