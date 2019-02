Las canciones favoritas de Maite Hontelé

La trompetista holandesa, que estrena su nuevo álbum Cuba linda, le enumeró a Diners las diez canciones que la enamoraron de la música latina.

LA TIERRA DEL OLVIDO

CARLOS VIVES

Crecí con la colección de discos de mi padre. Recuerdo muy bien cuando salió este tema tan lindo y, a pesar de que no hablaba español, esa canción me cautivó.

LA BILIRRUBINA

JUAN LUIS GUERRA

Fue una de las primeras canciones que toqué cuando entré en un grupo de salsa a los 14 años. Ahí empecé a conocer su música y me enamoré de ella.

LA BELLE DAME SANS REGRETS

STING

Es un artista que escuché mucho y sigo haciéndolo. Esta, en especial, es una canción bellísima, que él canta en francés. De las cosas que más me gustan del tema es ese veneno que tiene casi al final, es como un tumbadito más bien salsero, que muy jovencita trataba de interpretar en el piano.

RUMBA EN EL PATIO

LA SONORA PONCEÑA

Cuando mi papá me presentó esta banda, me dijo: “Siéntate, tengo que ponerte la música más bella de este mundo”. Más allá de ser una composición increíble, me gusta como suena este grupo porque soy trompetista y siempre usan como cuatro trompetas en todas sus canciones.

LA MAREA

RUBÉN BLADES

El otro salsero que me ha influenciado mucho es Rubén Blades, sobre todo sus discos más tempranos. Este tema lo he escuchado muchísimo, y aunque en ese momento no hablaba español, me quedé con todas las melodías de la salsa.

ESPUMA Y ARRECIFE

VICENTE GARCÍA

Hace más o menos tres años que escucho la música de Vicente, gran músico y amigo con quien tuve el placer de trabajar. Este tema, que pertenece a su disco A la mar, es muy bello y refrescante, porque lo que hizo Vicente aquí fue empacar ritmos tradicionales de Puerto Rico y otros lugares y volverlos algo más pop.

COISAS BUNITAS

SARA TAVARES

Una artista de Cabo Verde que hace una música maravillosa y que estoy escuchando mucho en casa. La melodía es lo más importante para mí, y esta te agarra, te seduce, y me encanta dejarme seducir por la música.

UN MONTÓN DE ESTRELLAS

GILBERTO SANTA ROSA

Este artista, que también colabora en Cuba linda, me ha influenciado un montón. Lo conocí en un cafecito muy pequeño en La Haya, mientras terminaba el conservatorio; tocábamos cada semana y de esos días salió la versión de Gilberto de esta canción. Una gran experiencia porque me abrió un mundo nuevo con su música.

LO QUE TIENES TÚ

MAITE HONTELÉ

Un tema de mi último álbum y la primera composición mía que incluyo en un disco. El tema, casi instrumental, es más íntimo, y fue un paso muy grande porque siempre trabajo con compositores increíbles, y grabar una canción mía es un gran reto.

CUBA LINDA

GRUPO FOLKLÓRICO Y EXPERIMENTAL NUEVAYORQUINO

Un tema muy viejo, que de la colección de mi papá, es tal vez el que más he escuchado. Por eso, en este disco quise hacer un homenaje tanto a esta canción como a Cuba, y lo grabamos de manera tradicional, solo con tambores, guitarra, bajo, trompeta y una voz.