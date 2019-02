Estas son las películas nominadas al Óscar a Mejor película extranjera

Este año llegan cinco nominadas muy fuertes, que además de competir por este premio, también están presentes en otras categorías.

Cafarnáum

Directora: Nadine Labaki

País: Líbano

La película libanesa está enmarcada en el juicio de Zain, un niño de unos 12 años, acusado de haber apuñalado a alguien. Él devuelve la acusación hacia sus padres, con el argumento de que es responsabilidad de ellos por haberlo traído a este mundo sin estar preparados para ejercer como progenitores.

Cafarnaúm es una película que muestra la cruda realidad de los niños en el Líbano, de los refugiados y de las personas que deben hacer lo que sea para sobrevivir día a día.

Un asunto de familia

Director: Hirokazu Koreeda

País: Japón

Osamu y su hijo encuentran a una pequeña niña en la mitad de la noche y deciden llevarla a casa para cuidarla. Aunque al comienzo su esposa se opone a tenerla en la casa, acepta cuidarla y darle lo necesario, pese a ser muy pobres y vivir de pequeños robos que cometen en el día. Aunque son felices, un accidente imprevisto revela secretos ocultos, poniendo a prueba los lazos que les unen.

La película explora desde las relaciones de familia, compasión y cuidado hasta complejas ambigüedades morales que llevan a la reflexión al espectador.

Never look away

Director: Florian Henckel von Donnersmarck

País: Alemania

La película cuenta la historia de un joven estudiante de arte, Kurt, que se enamora de su compañera de estudios, Ellie. El padre de Ellie, el profesor Seeband, un médico reconocido, odia la elección del novio de su hija y hace todo lo posible por destruir la relación.

Lo que ninguno de los dos sabe es que sus vidas ya están conectadas a través de un terrible crimen que Seeband cometió hace décadas.

Roma

Netflix

Que Netflix le haya apostado a una película en blanco y negro, sobre la vida de una persona común y corriente y que, además, la dirija Alfonso Cuarón son algunos de los atractivos de Roma, una de las mejores películas del año.

Muchos resumen a Roma como una carta de amor de Cuarón para las mujeres que lo criaron. Y no es para menos. Dicen que cuando se terminó su proyección en el Festival de Cine de Venecia, la gente aplaudió durante cinco minutos. Con esto se confirma que la película del director mexicano es una de las más esperadas del año, y ya cuenta con estatus de “obra maestra”.

Cuenta la historia de Cleo, interpretada por la actriz natural Yalitza Aparicio, una empleada doméstica, de procedencia indígena, que vive con una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México. La historia se desarrolla en 1971, una época complicada política y socialmente para México. Aún con cicatrices por la masacre de mayo del 68 y con un gobierno represivo, Roma logra una recreación histórica visto desde el drama familiar y con la historia de trabajo y abnegación de Cleo como hilo conductor.

Cuarón logra un homenaje a la ciudad, a la gente y a su país. La película se rodó en formato 65 mm en blanco y negro, lo que da una atmósfera mucho más profunda, además de una banda sonora y fotografía impecables. El director, ganador del Oscar en 2013 por Gravity, no deja ningún detalle al azar, lo que ya le valió el León de Oro a mejor película en el Festival de Venecia.