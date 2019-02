Will Smith es el genio en el remake de Aladdin

El nuevo tráiler de la película que se estrenará el 24 de mayo desencadenó un debate en redes sobre la apariencia del genio.

En diciembre de 2018 la revista Entertainment Weekly tuvo en su portada a los tres personajes principales de la nueva película de Aladdin. En aquella ocasión sus protagonistas aparecieron personificados: Jazmín (Naomi Scott), Aladdin (Mena Massoud) y el genio (Will Smith) lucían sus trajes característicos, sin embargo, este último personaje no salió con la piel azul, sino con el tono de piel del actor y cantante estadounidense.

Las críticas no se hicieron esperar, no se podía creer que el genio esta vez no fuera azul, tanto así que Will Smith tuvo que asegurar varias veces y en diferentes medios que el personaje sí será azul, aunque no haya salido así en la portada de la revista.

Ahora, una de las principales críticas que se desencadenaron luego de que Disney lanzara el tráiler oficial de Aladdin, dirigida por Guy Ritchie (Sherlock Holmes), fue que el genio luce demasiado azul. Algunos tuiteros dicen que el personaje luce como un na´vi, la raza humanoide de la película Avatar, otros dicen que luce más como un pitufo que como un genio, y que en vez de causar empatía como lo hacía el personaje interpretado por Robin Williams en la película de 1992, genera miedo.

Diners le comparte el tráiler de la película que se estrenará el 24 de mayo. Cuéntenos, ¿le gusta como se ve el genio?