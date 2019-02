Vea los estrenos de Netflix para febrero

Conozca los nuevos lanzamientos que la plataforma tiene preparados para este mes.

Como es costumbre la plataforma renovó su contenido, y este mes llega con estrenos de películas, series, documentales y nuevas temporadas para no perderse.

Con un enero de grandes producciones, entre la que estuvieron la ya premiada ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, la segunda temporada de ‘The Punisher’ y el clásico de Disney ‘Mulan’, llegan más de 50 producciones para alimentar el catálogo del gigante del streaming.

Series y películas originales de Netflix se suman a la lista de producciones. Entre estas se encuentra ‘The Umbrella Academy’, otra de las producciones de superhéroes de la plataforma y ‘Siempre Bruja’, una producción rodada completamente en Colombia y que cuenta con participaciones especiales de Verónica Orozco y Luis Fernando Hoyos.

Esta es la lista con otros estrenos para este mes:

Películas:

La Saga de Harry Potter (Febrero 1): Buena noticia para los amantes de los jóvenes magos, pues las 8 películas de la saga estarán disponibles desde este mes para hacer de este un mes mágico.

El fotógrafo de Mauthausen (febrero 22): De producción española y protagonizada por Mario Casas, narra la historia real de Francesc Boix, un comunista catalán que fue enviado al campo de concentración nazi de Mauthausen. La calidad de la producción y su fuerte narrativa la están haciendo nominada a cuatro premios Goya.





Dear Ex (1 de febrero)

París es nuestro (22 de febrero)

Cars 3 (13 de febrero)

¿Conoces a Joe Black? (15 de febrero)

Billy Elliot (15 de febrero)

Nuevos lanzamientos:

Muñeca Rusa (Febrero 1): La serie cuenta con humor diferentes estados como la soledad y la muerte. Narra la historia de Nadia, una mujer soltera y fiestera que entra en un bucle en el tiempo, donde, una y otra vez, vive el mismo día que siempre termina con su trágica muerte.

Es protagonizada por Natasha Lyonne (Orange is the New Black) y fue escrita por Amy Poehler, una de las mejores humoristas de Saturday Night Live, lo que promete ser un éxito.

The Umbrella Academy (febrero 15): Basada en el comic de Gerard Way y Gabriel Bá, narra la historia de peculiares superhéroes, que fueron criados -muy a modo de X-Men- bajo la influencia de un multimillonario que los recluta en una academia de superhéroes.

Siempre Bruja (febrero 1): La serie sigue la historia de Carmen, una joven esclava del siglo XVII, que además es bruja y que en un intento por salvar a su amado, termina viajando en el tiempo a la Cartagena actual.

La producción es la segunda serie colombiana original de Netflix y cuenta con un actores de la talla de Verónica Orozco y Luis Fernando Hoyos y con música original de la banda bogotana ‘La Sociedad de la Sombrilla’.

Nightflyers (febrero 1)

Velvet Buzzsaw (febrero 1)

Romance is a Bonus Book (febrero 5)

One Day At A Time (febrero 8)

Nuevas temporadas:

Bates Motel T5 (febrero 20): Esta macabra serie que se centró en contar los primeros pasos de Norman Bates antes de la película Psicosis, de Hitchcock. Esta temporada, ya con la sombra de su madre en forma fantasmal, contará además con la participación de Rihanna, que se incorpora en el papel de Marion Crane, la mujer que recibía las puñaladas en la célebre escena de la ducha.

Homeland T7 (febrero 12): Homeland se ha mantenido con mucha dignidad como un híbrido entre una serie de acción y un drama psicológico. La séptima temporada es la penúltima de la serie y la trama se centra en la postura que toma Carrie ante el arresto de 200 compañeros de inteligencia.

Padre de Familia T16 (febrero 1)

RuPaul: Reinas del drag: All Stars T4 (febrero 2)

Shadowhunters: The Mortal Instruments T3 (febrero 26)