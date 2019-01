Vea lo que se perdió de los SAG Awards 2019

Rami Malek y Glenn Close se llevaron los premios a mejor actor y actriz de la noche. Vea las curiosidades de los Screen Actors Guild Awards.

Rami Malek está en racha con los premios más importantes de la industria del entretenimiento. Luego de llevarse el Globo de Oro a Mejor Actor, el estadounidense con ascendencia egipcia se llevó el SAG en esta categoría, por su interpretación como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. En cambio, Glenn Close, quien estuvo nominada a los Globo de Oro con su papel en The Wife, se llevó el premio a Mejor Actriz gracias a la elección del Sindicato de Actores de los Estados Unidos.

En la categoría de Mejor Actor y Actriz de Reparto, Mahershala Ali (Green Book) y Emily Blunt (A Quiet Place) se llevaron los premios, por encima de las nominaciones de Timothée Chalamet (Beautiful Boy); Adam Driver (BlacKkKlansman) y Amy Adams (Vice); Emma Stone (The Favourite) y Margot Robbie (Mary, Queen of Scots).

Por otro lado, Black Panther sigue como la gran sorpresa de los premios de la industria cinematográfica. Esta vez, la película de Marvel se llevó el premio a Mejor Elenco, encabezado por Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Danai Gurira y Letitia Wright, entre otros. Vale destacar, que se llevaron la mención por encima de otras grandes producciones, como por ejemplo, A Star is Born, BlacKkKlansman y Bohemian Rhapsody.

Los premios para televisión estuvieron distribuidos en todas las categorías. Darren Criss (American Crime Story) y Patricia Arquette (Escape From Dannemora) se llevaron los premios de Mejor Actor y Actriz para TV o Miniserie. Otros premiados de la noche fueron Jason Bateman (Ozark) y Sandra Oh (Killing Eve), con los SAG a Mejor Actor y Actriz Drama.

Los actores Tony Shalhoub y Rachel Brosnahan mandaron la parada en la categoría de Serie de Comedia con The Marvelous Mrs. Maisel. En la categoría también participó Michael Douglas y Alan Arkin, del Método Kominsky, y Jane Fonda y Lily Tomlin, de Grace and Frankie. Por último, los mejores elencos de la noche para series de drama y comedia fueron para This Is Us y The Marvelous Mrs. Maisel, respectivamente.

Esta premiación, que celebró su edición 25, hace parte de las grandes estatuillas que se puede llevar un actor en su carrera. A diferencia de los Óscar, que se entregan el próximo 24 de febrero, los SAG premian también a las series de televisión del último año. Algunos críticos celebraron los múltiples premios de The Marvelous Mrs. Maisel, mientras que los usuarios en redes sociales no aprobaron el premio de Black Panther a Mejor elenco.

