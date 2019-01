Tres canciones para seguir de vacaciones

No importa que ya hayan pasado las vacaciones, Diners le recomienda escuchar Hope, de The Chainsmokers; Wake Up in the Sky, del rapero Gucci Mane, y Te vi, el nuevo sencillo de la agrupación colombiana Piso 21.

THE CHAINSMOKERS

SICK BOY

DISRUPTOR Y COLUMBIA RECORDS

En enero de 2018, The Chainsmokers, el dueto neoyorquino de Andrew Taggart y Alex Pall, estrenó Sick Boy, el primer sencillo de su último disco que lleva el mismo nombre y fue producido por los sellos discográficos Disruptor y Columbia Records. En febrero lanzó You Owe Me, el segundo; en marzo Everybody Hates Me, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre y completar el álbum.

Hope, la última canción, habla a un amor engañoso y jamás correspondido que, como dice su letra, wasn’t love, that was just hope. Es una mezcla de chill y pop electrónico en la voz de la sueca Winona Oak, que ya había colaborado con la agrupación en el sencillo Beautiful.

PISO 21

TE VI

“Simplemente es bailar y disfrutar, de eso se trata”, dicen los integrantes de Piso 21 a propósito de Te vi, su último sencillo. Esta canción, que los colombianos hicieron junto al rapero venezolano Micro TDH, le habla al amor a primera vista en sus diferentes formas. Al de una pareja, al de un dueño por su mascota, al de alguien por su trabajo y, en el caso particular de David Escobar, el vocalista, al suyo por su hija Ella.

Es una canción que, como siempre, mezcla sonidos de pop latino con beats de reguetón y se inscribe en el género urbano, no solo por su música sino por el concepto estético que la rodea: su video fue grabado en las calles de Medellín, entre grafitis y apariciones de transeúntes desprevenidos. Tuvo la dirección de Harold Jiménez y el acompañamiento de la productora 36 Grados, con la que también han trabajado Maluma, J Balvin y Daddy Yankee.

GUCCI MANE

EVIL GENIUS

ATLANTIC RECORDS

“Estoy tratando de hacer uno de los mejores proyectos de mi vida”, dijo el rapero estadounidense Gucci Mane mientras trabajaba en su último disco. Once meses más tarde –en diciembre pasado– lanzó Evil Genius, un álbum del sello Atlantic Records en el que colaboran Lil Skies, Kevin Gates, 21 Savage, Kodak Black y Bruno Mars. Dieciocho canciones fieles al hip-hop que rozan de forma sutil el pop y el RnB.

Si bien este no resultó ser el mejor trabajo de Mane –tiene ritmos demasiado elaborados, que nunca salen de su zona de confort–, su sencillo Wake Up in the Sky, con Bruno Mars y Kodak Black, logró una mezcla de guiños musicales a los sentidos. Un punto medio entre el soul y el hip-hop, entre el rap y la melodía, entre las rimas brillantes de Black y las callejeras de Mane. “Inolvidable con Nat King Cole”, dicen ellos en uno de sus versos.