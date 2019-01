El método Kominsky: serie recomendada

Michael Douglas y Alan Arkin protagonizan la nueva comedia creada por Chuck Lorre. Nuestro recomendado de fin de semana.

Algunas series aparecen sin hacer mucho ruido y resultan ser un gran descubrimiento. El método Kominsky es una de ellas. Los dos Globos de Oro a mejor actor (Michael Douglas) y mejor serie de comedia así lo confirman. Cuenta la historia de los amigos Sandy Kominsky (Douglas) y Norman Newlander (Alan Arkin).

El primero, un reconocido profesor de actuación, y el segundo un representante de talentos; ambos deben afrontar la vejez y la pérdida de seres queridos. Aunque su creador es Chuck Lorre, el mismo detrás de series como Two and a Half Men, la serie se aleja de la fórmula de las sitcom; no es para reír a carcajadas todo el tiempo, utiliza el humor para contar una buena historia y que el espectador se encariñe con los personajes principales.