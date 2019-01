Diez documentales para ver en internet

Vea algunas joyas del género que fueron éxitos en su momento y ahora están a disposición para ver en internet.

Los documentales ayudan a ampliar conocimientos, a generar debate y a entender distintos fenómenos a través del audiovisual. El género tiene tanta relevancia en la sociedad que, incluso, tiene una categoría en los premios de la Academia desde 1942.

Gracias a internet, hoy en día es posible encontrar, al alcance de un click, algunos de los proyectos que han enriquecido a los espectadores de épocas pasadas y que además de ser entretenidos, le enseñarán sobre cuestiones elementales de la vida, como la música, el cine, la vida y la guerra.

Estos son algunos de los mejores documentales que usted podrá encontrar en internet.

Night and fog (1956):

Disponible en: Youtube

Este documental, de apenas 30 minutos, fue el primero dedicado a narrar el exterminio judío por parte de los nazis.

Realizado por Alain Resnais a partir de material cinematográfico y fotográfico que el ejército nazi acumuló durante los años de guerra y que posteriormente les fue incautado, es narrado con todo el sentimiento que Jean Cayrol, un sobreviviente, le pudo imprimir .

El film francés muestra con crudeza las políticas de exterminio puestas en marcha por el Tercer Reich, pero también la cara oculta que la responsabilidad colectiva tuvo respecto a estas atrocidades por cuenta de la ignorancia del resto del mundo.

20 feet from stardom (2013):

Disponible en: Netflix

Es considerado uno de los mejores documentales de música de la historia y fue ganador de un Premio Oscar a mejor largometraje documental en 2014.

El filme cuenta la historia de algunas (no tan reconocidas) coristas que en la época de los ochentas acompañaron a grandes figuras de la industria como Stevie Wonder, Bruce Springsteen y los Rolling Stones.

En él se conocen los rostros de los hombres y mujeres que acompañan a los artistas y que forman parte fundamental del espectáculo, pero que desafortunadamente se les suele minimizar.

Atomic Homefront (2017):

Disponible en: HBO

Este crudo documental, realizado por Rebecca Cammisa, narra la problemática actual que trajo el ‘Proyecto Manhattan’, una operación secreta que contribuyó a la creación de las primeras armas nucleares del mundo, que procesó uranio y ocultó sus desperdicios bajo Bridgeton, un suburbio de la ciudad.

Además, explora el impacto médico y medioambiental que el vertedero de residuos nucleares ha traído las comunidades cercanas y la corrupción del gobierno para ocultarlo.

Cowspiracy (2014):

Disponible en: Netflix

Con Leonardo DiCaprio como productor ejecutivo, este documental narra el impacto que la industria ganadera ha tenido en el medioambiente.

El reportaje también investiga a organizaciones ecologistas como Greenpeace, Sierra Club y WWF que no salen bien paradas, por causa de sus ‘políticas’ al respecto.

I am not your negro (2016):

Disponible en: Amazon video

Es considerado, según Rotten Tomatoes, el mejor documental de la historia y fue nominado en 2017 al Oscar a mejor largometraje documental.

Samuel L. Jackson narra esta historia basada en el libro inacabado ‘Remember this house’ de James Baldwin cuyo tema central es el racismo en Estados Unidos.

Cuenta la historia del movimiento afroamericano nacido en el siglo XX por sus derechos, bajo la premisa de las vidas y posteriores asesinatos de tres de sus líderes, los activistas Marthin Luther King Jr, Medgar Evans y Malcom X.

The white helmets (2016):

Disponible en: Netflix

El desgarrador documental cuenta la historia de 3 rescatistas voluntarios, que pertenecen a los llamados ‘White Helmets’ (cascos blancos), y como arriesgan su vida para poder salvar otras de los constantes ataques que viven tras la guerra civil.

Además revela con crudeza la guerra en Siria y la falta de ayuda internacional. El documental fue premiado con un Oscar a mejor cortometraje documental.

The last waltz (1978):

Disponible en: Youtube

Este documental ya es considerado uno de los clásicos del género. El largometraje de Martin Scorsese, narra el concierto de despedida de The Band, el grupo de rock que se hizo famoso por tocar con Bob Dylan cuando este decidió pasarse del folk al rock.

Grabado en el día de Acción de Gracias de 1976, al evento acudieron personalidades como Eric Clapton, Ringo Starr y, por supuesto, Bob Dylan.

Esta ‘última cita’ con el rock es tan épica, que el filme empieza con el intertítulo: “this film should be played loud!” (esta película debe verse a todo volumen).

Man on Wire (2008):

Disponible en: Youtube

Dirigido por James Marsh y ganadora al Oscar a mejor largometraje documental en 2008, narra el afamado paseo que Philippe Petit realizó entre las Torres Gemelas en 1974 y se basó en el libro ‘Petit, to reach the clouds’.

El filme muestra los momentos previos al acontecimiento, junto con fotografías de la hazaña y la reconstrucción de los hechos con el actor Paul McGill, además de entrevistas inéditas de algunos de los espectadores y participantes.

Life it self (2014):

Disponible en: Documania

Este bio-documental, que narra la vida de Roger Ebert, uno de los críticos de cine más importantes del mundo y el primero en recibir un premio Pulitzer por sus opiniones sobre películas.

El documental se basa en el concepto infundado por Ebert de que “una crítica debe conseguir que el cine se convierta en un arte accesible y popular”, además de mostrar la trayectoria del crítico en el diario Chicago Sun-Times, sus numerosos libros, la televisión e internet.

Shoah (1985):

Disponible en: Youtube (en dos partes)

Se trata de toda una obra maestra del género y es considerada por los críticos como el mejor documental de la historia. Tardó 11 años en terminarse y tiene 9 horas de duración.

El documental reconstruye de forma detallada el exterminio judío por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Además cuenta con testimonios de sobrevivientes de ambos bandos, con entrevistas a víctimas, victimarios, testigos, expertos e interesados que le dan a la historia una perspectiva completa.

Además, estas voces se mezclan con la poderosa imagen de campos de concentración de Belzec, Auschwitz, o Treblinka y imágenes de archivo que ayudarán a reconstruír la poderosa historia.