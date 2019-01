Crímenes, Héroes y Dramas: Vea aquí lo nuevo de Netflix para enero

Luego de los dos Globos de Oro que ganó la plataforma con Roma, de Alfonso Cuarón, llegan estos estrenos para que haga maratones y disfrute de un buen comienzo de año.

La principal plataforma de entretenimiento por internet a nivel mundial, con presencia en 190 países y más de 130 millones de espectadores le sigue apostando por las películas taquilleras de Hollywood; los documentales premiados en los diferentes festivales de cine y series de acción, drama y suspenso para que haga maratones todos los fines de semana.

A continuación vea los estrenos más relevantes para enero:

Segunda temporada de American Crime Stories: Andrew Cunanan en 1997 (17 de enero)

La primera temporada reveló el dramatizado del caso O.J. Simpson por el asesinato de su esposa. Ahora vuelve con la historia de la serie de homicidios de Andrew Philip Cunanan, quien mató a al menos cinco personas, entre ellas al diseñador Gianni Versace y el empresario inmobiliario Lee Miglin.

Titanes (Disponible)

Cartoon Network triunfó hace 10 años con las caricaturas de los Teen Titans. Ahora Netflix planea hacer lo mismo con esta serie en carne y hueso del ex compañero de Batman, junto con Starfire, Chico Bestia, Cyborg y Raven. La serie promete mucha acción, dramas adolescentes, efectos especiales y una narrativa oscura, al estilo de DC Comics.

La última carcajada (Disponible)

Buddy fue una joven promesa de la comedia pero nunca triunfó. En su edad de oro piensa volver al ruedo junto con su compañero de toda la vida. Una película original de Netflix.

Mulán (Disponible)

Este clásico de Disney revivirá como el ejército de los hunos quiere conquistar a China, por lo que todos los jóvenes son obligados a enlistarse para proteger el imperio. Entre ellos estará de infiltrada Mulán, una mujer valiente que quiere hacer historia.

The Punisher, segunda temporada (18 de enero)

El ex marine, interpretado por Jon Bernthal, está en busca de los criminales que mataron a su familia a sangre fría. Este hecho lo llevará al mundo oscuro de la corrupción y de las conspiraciones militares.

Stark Trek Discovery (18 de enero)

La segunda temporada de la serie de ciencia ficción mostrará la guerra entre la Federación y el Imperio Klingon tras un siglo de paz, todo por culpa de una capitana de la Flota Estelar.

IO, Sola en la tierra (18 de enero)

Si se vio Wall-e, tendrá que ver la historia que muestra a la Tierra en los últimos días y una mujer con esperanzas. Sin embargo, no todo será tan poético, de hecho, esta mujer se encontrará con un hombre que cae del cielo.

The Story of Us con Morgan Freeman (27 de enero)

El amor, las creencias, el poder, la paz, la política, la libertad, la rebelión están conectados y Morgan Freeman le muestra los lazos que pueden unir o destruir a la humanidad.

La verdad oculta (Disponible)

Will Smith encarna a un patólogo forense que estableció un vínculo entre las contusiones de los jugadores de la NFL y sus trastornos cerebrales. Una historia de la vida real, dirigida por Peter Landesman (El informante).

El quinto poder (28 de enero)

¿Se acuerda del drama que causó WikiLeaks? Esta película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Daniel Brühl le mostrará las entrañas de este lugar virtual que sacudió al mundo con secretos de Estado y revelaciones políticas.

