Lo que se perdió de los Globo de Oro 2019

Alfonso Cuarón criticó el cine tradicional, Christian Bale le dedicó su premio a Satanás y ¿Bohemian Rhapsody se merecía o no el Globo de Oro a Mejor Película de drama? Descúbralo aquí.

La entrega de los Globo de Oro tal vez es una de las galas más divertidas que existen en el mundo. Por un lado, están reunidas las estrellas de Hollywood en un escenario con comida, chistes y alcohol, que libera el sentimiento de algunos invitados que llegan para robarse el show de los ganadores o para agitar la mente de los críticos especializados.

Sin embargo, el centro de todas las conversaciones son las películas y series que dieron de qué hablar en 2018 y que merecen un reconocimiento más que internacional, con un Globo de Oro. Por eso en Diners, reunimos los detalles que pasó por alto de una de las galas más importantes del cine y la televisión.

Cuarón defendió a Netflix

El director mexicano cortó de raíz las críticas de la prensa cuando lo acusaron de haber violado el purismo del cine al aliarse con Netflix para hacer Roma. Cansado de las preguntas y acusaciones de haber acabado con el cine arte, Cuarón respondió:

“¿Cuántos cines comerciales crees que habrían exhibido una película en blanco y negro, hablada en español y mixteco, y sin ninguna estrella? Esta no fue una estrategia de lanzamiento cosmética: La película fue estrenada hace más de un mes y hay salas de cine que la siguen dando. Creo que me estás diciendo algo injusto. ¿Por qué no tomas la lista de películas extranjeras estrenadas en EEUU este año y comparas por cuánto tiempo fueron exhibidas? ¿Cuántas fueron estrenadas en 70 mm?”.

El director, ganador de un Óscar con la película Interstellar, explicó que gracias a Netflix su película pudo llegar a más público del que jamás hubiera pensado alcanzar en un cine arte:

“Por estos días, tenemos a muchos cineastas interesantes haciendo cine con plataformas de streaming, porque estas no le tienen miedo a ese tipo de cine. Y, al igual que Roma, espero que la mayoría de ellos también tenga la posibilidad de estrenar sus películas en salas, y de una forma mucho más masiva que yo”.

Vea también: Roma, una carta de amor de Cuarón a México

Christian Bale le agradece a Satanás por su Globo de Oro

El camaleónico actor, de 44 años, transformó toda su apariencia -aumentando 20 kilos y sometiéndose a más de 4 horas de maquillaje diario- para darle vida a Dick Cheney, el exvicepresidente estadounidense de quien se habla en Vice, la nueva película del director Adam McKay (La gran apuesta), que cuenta su vertiginosa historia de vida en uno de los puestos más importantes de la política en el mundo.

De ahí que cuando recibió el premio, Bale agradeció -de forma sarcástica- a Cheney y al partido Republicano: “Gracias a Cheney y todos sus seguidores. También a Satanás por inspirarme para este papel”.

Vea también: Las transformaciones de Christian Bale

La chica del agua: ¿accidente o estrategia publicitaria?

Kelleth Cuthbert, de 29 años, más conocida como la ‘chica del agua Fiji’, se robó las miradas del mundo entero gracias a su aparición en cada una de las fotos de la alfombra roja.

Todo estuvo fríamente calculado, luego de que la empresa le informó a las estrellas de Hollywood que si se tomaban una foto con la botella de agua, donarían mil millones de dólares para ayudar a las jóvenes mujeres aspirantes a directoras de cine de la American Film Institute.

Vea también: El “agua cruda”: el peligroso nuevo invento de Silicon Valley

De ahí que Cuthbert debía encargarse de pasarles la botella, mientras ella aprovechaba también para robar algo de cámara. De antemano, la empresa anunció que la modelo estará también en las galas de los Critics Choice Awards, Screen Actors Guild y los Film Independent Spirit Awards.

Jim Carrey vuelve a la pantalla grande

Luego de superar la muerte de su novia Cathriona White, quien se suicidó en 2017 luego de acusar al actor de someterla a la prostitución y las drogas, Carrey estuvo presente en la gala de los Globo de Oro con su característico humor y gracias a la nominación que tuvo por la serie de comedia ‘Kidding’.

El actor fue objeto de los chistes por parte de los presentadores Sandra Oh y Andy Samberg, quienes le dijeron: “Carrey tienes que salir de la zona de nominados en películas. Lo tuyo son las series”. A lo que el actor respondió: “Al menos, me puedo llevar mi cena”, escena que se viralizó en redes sociales.

Bohemian Rhapsody o BlacKkKlansman

La película biográfica de Freddie Mercury llevó a la banda británica Queen a sonar en las emisoras, programas de televisión e incluso en las plataformas de música streaming. Sin embargo, la crítica calificó el largometraje como una película aceptable, a diferencia de BlacKkKlansman de Spike Lee, quien cuenta en 130 minutos cómo un policía negro se infiltra dentro del Ku Klux Klan, que sirvió de crítica para el actual gobierno de los Estados Unidos. ¿Usted a qué película le hubiera dado el galardón al mejor largometraje de Drama?

Vea también: Cinco datos para entender el éxito de Spike Lee en Cannes

¿Justos ganadores?

La edición 76 de los Globo de Oro tuvo a Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer, y Roma, de Alfonso Cuarón, como los grandes protagonistas de la noche.

Por un lado, Rami Malek, quien encarnó a Freddie Mercury se llevó el Globo a Mejor actor principal, por encima de Bradley Cooper (Star Is Born), Willem Dafoe (Etenity’s Gate), Lucas Hedges (Boy Erased) y John David Washington (BlacKkKlansman), así como el premio a Mejor película drama, mientras que Cuarón se llevó el Globo a Mejor guion y Película extranjera.

Entre tanto, Patricia Arquette se llevó el premio a Mejor actriz de una miniserie por Escape at Dannemora, por encima de la popular Amy Adams de Sharp Objects. Rachel Brosnahan (Marvelous Mrs. Maisel) se llevó el galardón a Mejor actriz de una serie de comedia o musical por encima de Alison Brie de GLOW.

Sandra Oh, Patricia Clarkson, Olivia Colman, Glenn Close y Regina King fueron las ganadoras del Globo de Oro a: Mejor actriz serie drama (Killing Eve); actriz de reparto para serie (Sharp Objects); actriz de película de comedia o musical (The Favourite); actriz en película drama (The Wife) y actriz de reparto en película (If Beale Street Could Talk), respectivamente.

Mahershala Ali, Richard Madden, Ben Whishaw, Justin Hurwitz, Michael Douglas, Darren Criss y Christian Bale se llevaron los premios individuales por: Mejor actor de reparto (Green Book); actor de serie drama (Bodyguard); actor de reparto serie (A Very English Scandal); Mejor banda sonora (First Man); actor serie comedia o musical (The Cominsky Method); actor miniserie (American Crime Story: Assassination of Gianni Versace) y actor película comedia (Vice), respectivamente.

Por último, las películas y series galardonadas en los Globo de Oro 2019 fueron: Mejor serie Drama para The Americans; Película Animada, Spider Man: Into Spider-Verse; Serie comedia, The Cominsky Method; Miniserie, American Crime Story: Assassination of Gianni Versace y Película comedia o musical, The Green Book.