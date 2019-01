Cinco libros que se adaptarán al cine y la televisión en 2019

No es un secreto que de los libros salen muchas historias para la televisión y el cine. Estas son algunas producciones que veremos este año basadas en libros.

After

La novela adolescente, escrita por Anna Todd, que comenzó como un fenómeno en Wattpad, llegará a las salas de cine. Se espera que su estreno sea hacia mitad de 2019. La película cuenta la historia de Tessa Young, una estudiante dedicada y aplicada que ve cómo su vida se desordena cuando conoce a Hardin Scott.

The best of enemies

La novela escrita por Osha Gray Davidson, que narra la improbable amistad de un miembro del Ku Klux Klan y una activista por los derechos afroamericanos, será llevada al cine. La película la protagonizarán Taraji P. Henson y Sam Rockwell.

Catch 22

La novela escrita por Joseph Heller de 1961 será adaptada a la televisión. Cuenta la historia de un capitán del ejército de los Estados Unidos y su experiencia en suelo italiano. La miniserie será distribuida por Hulu y protagonizada por Christopher Abbott, Hugh Laurie, Kyle Chandler y George Clooney.

Watchmen

Aunque en 2009 ya hubo una adaptación al cine de la novela gráfica de Alan Moore y David Gibbons, por parte del director Zack Snyder. Ahora HBO prepara una serie adaptada por Damon Lindelof y con la actuación de Jeremy Irons, Don Johnson, Regina King y Tim Blake Nelson, entre otros.

Mujercitas

Mujercitas es un clásico de la literatura universal. La novela de Louisa May Alcott cuenta la historia de cuatro niñas que pasan de la adolescencia a la madurez, durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Ahora será adaptada al cine de la mano de la directora Greta Gerwig (Lady Bird) y con un elenco que incluye a Emma Watson, Soirse Ronan, Laura Dern y Meryl Streep.