Conozca las películas que no se puede perder en 2019

De enero a diciembre, aquí le tenemos la lista de las películas que prometen convertir este año en uno de los mejores en la historia del cine.

¿No les ha pasado que la vida en sí misma guarda momentos que parecen irreales y que merecen ser contados en un libro, una novela e incluso en una película? o ¿que un amigo le cuente una historia tan extraordinaria que solo se la imagine dentro de la gran pantalla? Este es precisamente el secreto del cine, una industria que se dedica a contarnos las historias más emocionantes de la vida, bien sean de terror, ciencia ficción, biografías e incluso aventuras para estar sentados en la punta del sillón esperando a que se salve nuestro protagonista.

Es por eso que en Diners nos dimos a la tarea de reunir aquellas películas que se estrenarán en 2019 y que prometen contar la mejores historias como solo el cine lo sabe hacer.

Enero

Glass: Enero 17. El director Night Shyamalan, maestro de las historias más descabelladas del cine, une dos de sus grandes películas en Glass. Por un lado, la película de El Protegido (2000), con Bruce Willis y Samuel L. Jackson, y por el otro, Fragmentado (2016), con el multifacético James McAvoy.

Estos tres personajes se juntarán en un centro psiquiátrico y se convertirán en una fuerza sobrehumana que amenazará a toda la humanidad.

Febrero

Us: 14 de febrero (aún por confirmar). Jordan Peele, ganador del Óscar a Mejor Guion Original con Get Out, anunció la secuela -no directa- de esta película en la que reunió a las estrellas Lupita Nyong’o (Adelaide) y Winston Duke (Gabe Wilson), quienes llevan a sus hijos de vacaciones a la casa de la niñez de Adelaide. Sin embargo, esta visita despierta un trauma del pasado, al punto de volver paranoica a toda su familia.

Marzo

Captain Marvel: 9 de marzo. Por primera vez en la historia de Marvel una mujer dirigirá una de sus grandes películas como lo hizo Anna Boden, con la aventura de la teniente Carol Danvers, interpretada por Brie Larson. Esta heroína descubre sus poderes luego de un ataque extraterrestre de los Kree.

Abril

Pet Sematary: 4 de abril. El maestro del terror literario Stephen King vuelve a la pantalla grande con el ‘remake’ de su novela homónima Pet Sematary. La historia sigue la vida del doctor Louis Creed (Jason Clarke), quien junto con su familia, se mudó a Maine, donde un cementerio escondido rodea su casa.

La película le pondrá los pelos de punta bajo la dirección de Kevin Kolsh y Dennis Widmyery, reconocidos por cintas como Absense (2009), Ojos estrellados (2014) y Holidays (2016).

Avengers, Endgame: 25 de abril. Esta es la película finalizará la cuarta fase de Marvel Pictures con la historia de Thanos, quien aunque no morirá -como sucede en los cómics- estará viajando de planeta en planeta evitando a los Vengadores de la Tierra.

Mayo

John Wick 3: 17 de mayo. La historia del mercenario más elegante de la pantalla vuelve a la carga en la piel del eterno Keanu Reeves de 54 años. En su tercera parte, Wick tendrá que pelear por su vida y destruir a las altas organizaciones criminales que pertenecen a su comunidad de asesinos de High Table, acompañado por su bulldog.

Junio

X-Men Dark Phoenix: 7 de junio. Otra de las sagas fílmicas de la última década vuelve a la pantalla de la mano del director Simon Kinberg (Deadpool) con un reparto de lujo encabezado por Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Evan Peters, Olivia Munn y Jessica Chastain. Esta vez los X-Men deberán enfrentarse al Fénix Oscuro y sus fuerzas alienígenas.

Toy Story 4: 21 de junio. A diferencia de la trilogía de Pixar, esta versión de Toy Story se enfocará en mostrar otros sentimientos entre Woody y Buzz cuando se embarcan en una aventura para recuperar a Betty, quien ahora pertenece a la familia Davis, vecinos de Bonnie.

Julio

Once upon time in Hollywood: 26 de julio. Miles de fanáticos esperaron el momento para ver algo nuevo del genio de la pantalla grande: Quentin Tarantino. De ahí que el estreno de esta película ya haga parte de los rumores de premios Óscar y Globo de Oro para 2020. Entre sus estrellas se encuentran Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Bruce Dern, Dakota Fanning, Al Pacino, Luke Perry, Emile Hirsch, entre otros.

Esta historia contará cómo un actor de televisión y su doble hacen hasta lo imposible por ganar reconocimiento en Hollywood, durante los asesinatos perpetrados por Charles Manson en 1969, en Los Ángeles.

Agosto

Rey León: 4 de agosto. El director y actor Jon Favreau revivió uno de los clásicos de Disney junto a los actores Donald Glover, Seth Rogen y James Earl Jones, en la que contarán la entrañable historia de amor y venganza de Mufasa, Simba, Timón y Pumba, al igual que la eterna rivalidad con Scar y sus hienas.

Septiembre

The New Mutants: 2 de septiembre. Esta historia, que nace en los cómics de Marvel, narra la vida de cinco jóvenes mutantes recluidos contra su voluntad en una instalación secreta del gobierno, en donde son sometidos a experimentos de tortura. La película está clasificada en el género de terror y cuenta con Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, y Alice Braga como protagonistas, bajo la dirección de Josh Boone (Bajo la misma estrella).

Octubre

It Chapter 2: 4 de octubre. El argentino Andy Muschietti sorprendió con la primera entrega de esta historia inspirada en la novela homónima de Stephen King en la que cuenta la historia de un grupo de niños perseguidos por un monstruo que se alimenta de sus más grandes pesadillas llamada la Cosa. Esta vez, el grupo se reúne 27 años después tras una devastadora llamada telefónica.

Joker: 4 de octubre. Luego de que Jared Leto decepcionó a todos los fanáticos con su actuación de Joker en Suicide Squad, Joaquin Phoenix decidió aceptar hacer una película de este villano de DC Comics con la gran responsabilidad de, al menos, llegar a la afamada actuación de Heath Ledger en Batman: El caballero de la noche.

Noviembre

Bond 25: 7 de noviembre. Como si no existieran bastantes películas del agente secreto británico James Bond, Eon Productions se animó a sacar la película número 25 de la historia. Daniel Craig aseguró que esta será la última vez que interpretará al agente, pues su edad ya no le permite rodar las escenas de acción. Neal Purvis y Robert Wade dirigirán esta nueva aventura para salvar al planeta.

Diciembre

Terminator 6: 17 de diciembre (por confirmar). La sexta entrega de la icónica máquina interpretada por Arnold Schawenneger, llegará a la pantalla con grandes estrellas como Mackenzie Davis, Steven Cree, Diego Boneta y la leyenda de la saga Linda Hamilton en el papel de Sarah Connor.

¿Cuál película le gustaría ver? Escríbanos en el recuadro de comentarios