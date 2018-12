Vea el tráiler de la película de Black Mirror

La popular serie de Netflix hizo una excepción para la quinta temporada y optó por lanzar un largometraje titulado 'Bandersnatch', que se estrenará el 28 de diciembre.

Black Mirror se convirtió en una de las joyas más oscuras que Netflix ha podido entregar en sus 21 años de historia. No solo por mostrar cómo la tecnología puede transformar la vida del mundo entero, sino porque sus predicciones son bastante acertadas, como por ejemplo, la manipulación de elecciones presidenciales, los estragos que causan las redes sociales e incluso el poder de comunicarse con los muertos.

Ahora la serie estará dirigida por el británico David Slade, reconocido por títulos como American Gods, Hannibal y el episodio ‘Metalhead’ de Black Mirror -que se conecta con el tráiler que verá a continuación-. Su vuelta a la serie fue aplaudida por la crítica, que castigó la cuarta temporada, dirigida por estadounidenses, quienes se concentraron en los efectos especiales y no en los estragos de la tecnología.

“En 1984, un joven programador intenta adaptar una caótica novela de fantasía a un videojuego. Un desafío alucinante que lo llevará a cuestionarse la realidad que le rodea. Bienvenidos de nuevo”. Así empieza ‘Bandersnatch’, protagonizado por Fionn Whitehead (Dunkerque), Asim Chaudhry (Eaten by Lions) y Will Poulter (We’re the Millers), y que se estrenará el 28 de diciembre.

Recordamos que las últimas temporadas han estado compuestas por 9 a 11 capítulos, y cada uno cuenta una historia independiente en la que los personajes se ven inmersos en situaciones que, por cuenta de una tecnología amigable, ven sus vidas salirse de control.

