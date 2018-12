Cinco series para ver, de principio a fin en vacaciones

Si tiene tiempo libre y no planea salir de viaje, estos títulos lo pueden salvar del aburrimiento.

En temporada de vacaciones hay quienes tienen planeado cada minuto libre, con una agenda que incluye viajes, asistir a eventos y hacer todo tipo de actividades al aire libre. Pero hay otros, que por el contrario deciden quedarse en casa, sin planes específicos, eso sí alejados del trabajo y del estrés que los planes fuera de casa pueden ofrecer.

Aunque la tranquilidad de la casa es buena, tiene una gran desventaja: el aburrimiento. Muchas horas libres, sin hacer mayor cosa, puede pasar fácilmente de un momento de relajación a unas vacaciones monótonas.

Para que este no sea su caso, le recomendamos ver estas series, que además puede ver en maratones y que son todo un éxito, ya sea por su reparto, por sus premios o por la historia que plantean.

The Marvelous Ms. Maisel

Ambientada en los Estados Unidos de la década del 50, la serie narra la historia de una comediante que intenta entrar en el reservado (y dominado por los hombres) mundo del stand up comedy americano.

La serie, original de Amazon Prime, es el complemento ideal entre comedia y realidad y su magnífica producción y el toque de feminismo que posee, le han otorgado el título de una de las mejores del año.

Ganó un Globo de Oro y un Critic’s Television Choice Awards a mejor serie. Se encuentra en su segunda temporada y con 10 episodios en cada una es perfecta para verla de seguido en muy poco tiempo.

Game of Thrones

Esta es tal vez la opción más predecible de la lista y la que posiblemente encabezará todas las recomendaciones.

Y no es de esperarse menos, pues la serie original de HBO ha conquistado a gran parte de la población mundial con una envolvente historia de traición y venganza alrededor del trono.

Pero todo lo bueno tiene un final y Game of Thrones no es la excepción; en abril llegará su octava y última temporada. Esto se convierte en la excusa perfecta para ver una de las series más exitosas de los últimos tiempos, ganadora de 5 premios Emmy, un Scream Award y una decena de premios más.

The Man in the High Castle

Basada en la novela homónima de 1963 de Philip K. Dick, la serie narra la historia de un mundo distópico en el que el régimen Nazi gana la Segunda Guerra Mundial.

Ambientada en Estados Unidos de los años 60, cuenta la historia de lo que hubiera pasado con el mundo si los aliados no ganaban la guerra contra Hitler.

La serie es original de Amazon Prime, cuenta con 3 temporadas y está a la espera de una cuarta. Además ha recibido algunos reconocimientos de parte de Creative Arts Emmy Awards y Leo Awards. Ideal para aquellos amantes de la ciencia ficción y la acción.

The Crown

La serie biográfica cuenta la historia del reinado de Isabel II. Narra su vida, desde su matrimonio en 1947, su llegada al trono y su posterior asentamiento como monarca británica.

Esta serie, original de Netflix, cuenta con dos temporadas y se encuentra a la espera de dos más.

Además de su grandiosa producción que hace a cualquiera sentirse parte de la realeza, la serie ha sido premiada con un Globo de Oro a mejor serie dramática del año (2017) y está entre los 10 mejores programas de TV del 2016, según el American Film Institute.

The Handmaid’s Tale

Esta ha sido otra historia distópica que ha tenido gran recepción entre los televidentes. La serie de HBO, es igualmente basada en la novela homónima de Margaret Atwood.

Tiene dos temporadas y cuenta la historia de varias criadas que son obligadas a tener hijos con sus adinerados amos, ya que la tasa de natalidad en el mundo ha disminuido llegando a ser un problema mundial.

Se ha vuelto, además, una crítica hacia los regímenes políticos y problemáticas actuales como las enfermedades de transmisión sexual y el medio ambiente. Además ha sido premiada como mejor serie dramática según los premios Primetime Emmy (2017) y los Globo de Oro (2018).