Playlist para el Grinch que vive dentro de usted

No todo el mundo puede ser fanático de la Navidad, por eso aquí traemos un playlist para los que odian estas fiestas.

Están los que aman estos días, las fiestas, las novenas y todo el ambiente navideño. Pero también, los que no soportan los villancicos y la cantidad de expresiones de esta época. Para esas personas traemos estas canciones llenas de espíritu antinavideño.

Merry Christmas (I don’t want to fight tonight) – Ramones

La banda de Joey, Dee Dee, Johnny y Marky le cantaron a la susceptibilidad que aflora durante estas fechas. Si bien no es una canción que hable sobre odiar la Navidad, si critica a las personas que pasan su tiempo discutiendo en una época que supuestamente debería ser de paz y reconciliación. Para la muestra una estrofa de su canción:

I love you and you love me

And that’s the way it’s got to be

I loved you from the start

‘Cause Christmas ain’t the time for breaking each other’s heart

Christmas card from a hooker in Minneapolis – Tom Waits

Tom Waits relata la historia de una prostituta que le envía una carta de Navidad a un tal Charlie. En ella le cuenta las cosas que le han pasado, que está embarazada, que encontró el amor de su vida y que las cosas van bien. Pronto la carta cambia de tema y ella le cuenta a Charlie que en realidad le escribe para pedirle dinero y así poder salir de la cárcel. Una canción que le canta a la soledad y a la cruda situación que viven algunas personas.

Don’t shoot me Santa – The Killers

La Navidad es la época en la que los niños le cuentan a Papá Noel, al Niño Dios o al que sea, según sus creencias, que han sido buenos y que merecen los regalos que quieren en Navidad. En esta canción, la banda de Brandon Flowers, canta un diálogo entre un niño y Papá Noel, en el que el niño le pide a Santa que no le dispare. Parece una crítica a esa figura de juez que dice quién merece un reconocimiento y quién no.

I won’t be home for Christmas – Blink 182

Espíritu antinavideño del más puro y duro. Aquí la banda le dedica su odio a los villancicos, a las personas que no soporta durante el año y con las que tiene que ser bueno en esta época, a las decoraciones y a las personas que exageran con su alegría. Aunque toda la canción es una queja, lo remata con un “Just leave the presents and then leave me alone”, por lo que algo bueno le deben ver a la Navidad.

The anti-Christmas carol – Joss Stone

“Gracias a Dios Navidad solo es una vez al año”, dice la canción de la británica Joss Stone, quien se ha caracterizado por cantar sobre temas mucho más alegres durante su carrera. Aunque es una amante de la Navidad, en esta canción decidió hablar sobre la excesiva alegría de esta época, las mamás estresándose en la cocina y el mal clima de la época. Personas que ven el vaso medio vacío.