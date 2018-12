‘Big’ y otras películas para recordar a Penny Marshall

La actriz y directora americana falleció a los 75 años en Los Ángeles. Desde revista Diners la recordamos con algunos de sus proyectos más exitosos.

El mundo del séptimo arte está de luto. La actriz, productora y directora Penny Marshall falleció en la noche del 18 de diciembre por complicaciones derivadas de la diabetes que sufría, informó el portal TMZ.

Marshall alcanzó su fama por su participación como actriz en la serie ‘Laverne and Shirley’ desde 1976 hasta 1983. Pero fue tiempo después cuando decidió tomar los pasos de su hermano, el también director Garry Marshall, que encontró su vocación paralela, al dirigir, en 1986 la película ‘Jumpin’ Jack Flash’ que protagoniza Whoopi Goldberg.

Seleccionamos algunos de sus mejores proyectos como homenaje a una vida de excelencia, dedicada al cine.

Big (1988): Protagonizada por Tom Hanks, la película fue todo un éxito, recibió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro y le permitió a Marshall convertirse en la primera mujer en la historia en dirigir un filme que recaudó más de 100 millones de dólares.

A League of Their Own (1992): El empoderamiento femenino, que logró como gran directora, lo traspasó a la gran pantalla con una historia de superación de género.

La historia del nacimiento del equipo femenino de baseball durante la guerra, y que también estuvo protagonizada por Tom Hanks, tuvo una gran acogida.

La película además logró recaudar más de 100 millones de dólares en taquilla y alcanzó el número 1 sólo en la segunda semana. Además fue nominada a los AFI’s 10 top 10 por películas deportivas de la historia.

Awakenings (1990): La película, que narra un descubrimiento médico de gran importancia para la ciencia, fue protagonizada por Robin Williams y Robert De Niro y le acreditó tres nominaciones al Oscar a Mejor Película, Mejor Actor Principal (De Niro) y Mejor Guión Adaptado.