El extraordinario viaje de Dhanush

El actor indio, exitoso en Bollywood, habla de ‘Un Millonario Con Suerte’, su primer protagónico de un filme en una coproducción internacional.

‘The Extraordinary Journey of the Fakir’ o en español ‘Un Millonario con Suerte’ narra la historia de Ajatashatru Lavash Patel, ‘Aja’(Dhanush), un humilde actor callejero que desde pequeño se hace pasar por un Faquir, una persona con poderes mágicos, para poder ganarse la vida e intentar cumplir el sueño de su madre de conocer París.

Cuando su madre fallece repentinamente, Aja inicia un viaje hacia París para honrar su memoria, pero en el camino se ve sumergido en un sin fin de aventuras, que lo llevan a conocer diferentes personajes mientras que viaja por uno que otro país europeo, que lo convierten en una aventura extraordinaria.

La película, que salta entre el drama, la comedia y la aventura, fue dirigida por el director canadiense Ken Scott y se desarrolló entre Asia, África y Europa. Además cuenta con una cuota de lujo, pues entre sus personajes se encuentran los actores Bérénice Bejo y Barkhad Abdi, ambos nominados al Oscar y el reconocido actor de Bollywood, Dhanush.

Dhanush es un actor, director, cantante y productor indio que es considerado una estrella en ascenso de Bollywood, pues ha realizado más de 40 películas en 17 años de carrera, entre las que se encuentran Pollada Van (2007) o Confrontations, un filme realista sobre peleas de gallos por el cual ganó Mejor Actor en el National Film Awards (India).

El filme, que se basó en el libro ‘El increíble viaje del Faquir que se quedó atrapado en un armario de Ikea’ de Franco Puértolas, llegará a las salas de cine del país el 20 de diciembre. Hablamos con él de su proyecto.

Cuéntenos sobre su personaje, Aja

Es un mago callejero. Es encantador y la mayor parte del tiempo puede salirse fácilmente de situaciones incómodas, pero también es el personaje con el que los espectadores más pueden identificarse porque es verdaderamente filosófico sobre la vida y no duda en irse de aventuras alucinantes.

¿Cómo fue trabajar con Ken Scott como director?

Es un director extremadamente simpático y al mismo tiempo, tiene una visión clara de lo que él quiere. Es fantástico ser dirigido por alguien que sabe llevarte exactamente a donde él quiere que vayas y aún así, te permite que crees tu personaje a tu manera. Él favorece el trabajo en equipo; con él, siento como si estuviésemos construyendo escenas juntos, poniendo inspiración de ambas perspectivas. Aprendí demasiado.



¿Qué opina sobre el guion de este proyecto cinematográfico?

Tiene un mensaje fantástico para enviar al mundo, combinado con un humor irresistible. También, fue la promesa de un viaje que no me he atrevido a emprender en mi carrera. Raramente tienes la oportunidad de que se te ofrezca un papel como este.

¿Cuáles fueron sus métodos de trabajo para la preparación de este personaje?

Yo no tuve tiempo de hacer lecturas o ensayos, pero en retrospectiva estoy muy feliz por eso, porque fui capaz de mantener cierta frescura y espontaneidad que no hubiese tenido si hubiese ensayado.

¿Qué tal fue trabajar con compañeros de todas partes del mundo?

Fue fascinante trabajar con actores de todas partes del mundo y con diferentes culturas. En realidad, aprecié descubrir sus enfoques en el arte de actuar. Especialmente debido a que es una experiencia muy rara.

¿Cómo fue trabajar de la mano con Bérénice Bejo, una nominada al Óscar?

Bérénice Bejo es maravillosa y una gran pareja de actuación. Ella es cálida, alentadora y colaboradora. Pasamos juntos un tiempo excelente, sobre todo en la secuencia de baile.

Cuéntenos sobre su preparación para la escena de baile

El baile es un arte que hace parte fundamental de la cultura India. He hecho más de treinta películas en India y en la mayoría de ellas, he tenido escenas de baile. Debido a que suelo bailar con regularidad, no necesité ninguna preparación para eso.

¿Qué fue lo más difícil de salir a rodar en un mundo diferente?

Probablemente lo más difícil para mí fue adaptarme al mundo tan radicalmente diferente al que estoy acostumbrado. Tuve que acostumbrarme a diferentes métodos de trabajo y diferentes estilos de grabación. Durante la primera semana fue duro para mí pero después de eso, me divertí mucho.