En el playlist de la semana, lo mejor del reggae de Bob Marley

El reggae ha sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Para celebrarlo qué mejor que hacerlo al ritmo del rey Bob Marley.

Desde el pasado 29 de noviembre Jamaica se encuentra de fiesta, pues la Unesco ha declarado su ritmo nacional (el reggae) como patrimonio inmaterial de la humanidad. La institución destacó la aportación del estilo musical a la reflexión sobre cuestiones como la injusticia, el amor y la condición humana.

Desde el 2003, cuando la organización creó la lista, más de 400 tradiciones como el yoga, el flamenco, el Festival de Blancos y Negros e incluso el vallenato han sido incluidas.

En el caso del reggae, se popularizó y volvió un fenómeno mundial gracias al mítico cantante Bob Marley en los años 70. Pero el ritmo sigue siendo de gran influencia actualmente y se ha consagrado toda una cultura en torno a él.

Escuche las más importantes canciones del llamado ‘rey del reggae’ para conmemorar esta importante decisión.



No Women No Cry

Is This Love

Jammin

Could You Be Loved

Three Little Birds