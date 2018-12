Los estrenos más esperados de Netflix para final de año

Descubra las series y películas que se estrenan en la plataforma más popular del mundo, además de las mejores producciones para Navidad.

Como es costumbre Netflix reveló las series y películas que llegan para el último mes de 2018, ideales para compartir en familia después de las novenas o simplemente para disfrutar la temporada de vacaciones.

Mowgli: Relatos del libro de la selva; Perros de Berlín y The American Meme son algunos de los largometrajes que no se puede perder. A continuación vea la lista completa:

Acción

El recluso, estreno 7 de diciembre de 2018

Siga la historia de un exmilitar que debe entrar a la cárcel más peligrosa de México, hacerse pasar como narco y finalmente entrar a una banda que tiene secuestrada a la hija de un juez estadounidense.

Perros de Berlín, estreno 7 de diciembre de 2018

Alemania sigue entregando buenas producciones. Luego del éxito de Dark, llega esta serie que cuenta la historia de dos detectives destinados a luchar contra la corrupción en el fútbol luego de encontrar a una estrella del deporte asesinado en su casa.

Pine Gap, estreno 7 de diciembre de 2018

Si le gustan los casos de infiltración, no se puede perder esta serie en la que el gobierno de Australia se asocia con Estados Unidos para resolver un caso de corrupción. ¿El único problema? Que los agentes están envueltos en el caso, así que tendrán que traicionar a sus naciones.

Drama

The Ranch: sexta parte, estreno 7 de diciembre de 2018

Si aún no se ha enganchado con la historia de Colt Bennett, quien quería ser jugador profesional de fútbol americano, este es el momento. Este joven marginado, no puede cumplir su sueño, así que debe volver al campo con su padre ganadero, quien lo espera con muchos problemas entre ellos un embarazo no deseado y una pérdida dolorosa.

Nicky Jam: El ganador, disponible en Netflix

Este docudrama sigue la vida del artista dominicano, desde sus inicios en los que lidió con problemas de drogas y pandillas, hasta su ascenso épico a la cima de la música urbana.

Bad Blood, estreno 7 de diciembre de 2018

Este drama policial cuenta la historia verídica de la familia Rizzuto, conocida como la mafia siciliana en Canadá y quienes dominaron el crimen organizado de Montreal durante décadas.

Case, estreno 7 de diciembre de 2018

Un abogado con problemas de alcohol está en el fin de su carrera. Sin embargo, vuelve a encaminar su carrera luego de una investigación de un aparente suicidio.

Comedia

Plan corazón, estreno 7 de diciembre de 2018

Adolescentes, un corazón roto y la universidad, parece ser la fórmula perfecta para una comedia romántica como Plan corazón. Sin embargo, esta serie le agrega a una parisina llamada Elsa quien no puede olvidar a su ex, así que sus amigas contratan un acompañante para que la enamore. ¿Lo logrará? Descúbralo en su primera temporada y disfrute de los paisajes de París.

Aventura

Mowgli: Relatos del libro de la selva, estreno 7 de diciembre de 2018

Luego de grabar la exitosa trilogía de Iron Man, Jon Favreau recibió una de las joyas más preciadas de Disney para llevar a la pantalla grande: Mowgli. Luego de dos semanas de estreno, la película recaudó más de 500 millones de dólares a nivel mundial. De ahí que no se puede perder la historia de este niño criado por animales en el corazón de la selva.

Neo Yokio: Pink Christmas, estreno 7 de diciembre de 2018

El exitoso anime de Netflix vuelve a la carga. Kaz, protagonizado por Susan Sarandon, Jude Law, Jaden Smith y Steve Buscemi en una historia en la que Nueva York sufrió una invasión demoníaca, por lo que el alcalde mandó a traer a los mejores exorcistas de Europa para exterminar con ellos.

Outlander, estreno 11 de diciembre de 2018

Inspirada en la famosa novela de fantasía romántica de Diana Gabaldon, llega la tercera temporada de este historia de caballeros y damiselas en apuros en las que su protagonista, una enfermedad de la Segunda Guerra Mundial, se transporta en el tiempo 200 años atrás.

Documentales

The American Meme, estreno 7 de diciembre de 2018

Descubra cómo Paris Hilton, Brittany Furlan, Kirill Bichutsky y Josh Ostrovsky crearon su camino al éxito a través de los imperios de internet.

ReMastered, ¿quién mató a Jam Master Jay?

Jam Master Jay, fundador del mítico grupo de hip-hop Run DMC de Queens (Nueva York), lo mataron con un disparo a quemarropa en su estudio Merrick Boulevard a las 7:30 de la tarde el 30 de octubre de 2002. Luego de 16 años de espera, su familia y amigos están a un paso de saber quién fue el asesino.

Películas recomendadas para Navidad:

Vea a continuación 10 películas que de seguro avivarán su espíritu navideño:

Bad Santa 2



Crónicas de Navidad



El príncipe de Peoria: el milagro del alce de Navidad



El origen de los guardianes



Fiesta de empresa



La sorpresa de Navidad



Un príncipe de Navidad



Love Actually



Navidad nupcial



Unas vacaciones de cuento