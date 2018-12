La bibiloteca del escritor Jorge Franco

El antioqueño, que recientemente publicó su novela El cielo a tiros, le contó a Diners cuáles han sido sus lecturas más importantes a lo largo de su vida.

Desde ‘Hamlet’ hasta ‘Pedro Páramo’, son cinco los libros que el destacado escritor recomienda como parte de las obras que todos deberíamos leer y recomendar.

NARCISO Y GOLDMUNDO

HERMANN HESSE

Buena parte de mi generación vivía encantada con El lobo estepario, de Hermann Hesse, pero a mí la obra que me conquistó fue Narciso y Goldmundo. En esta novela los dos personajes inician, cada uno por separado, una búsqueda de la verdad y del sentido de la vida. Narciso, desde una posición más espiritual, y Goldmundo, más mundano e instintivo, vuelven a reunirse al final de sus vidas para regalarnos a los lectores el contrapeso de sus experiencias.

MIENTRAS AGONIZO

WILLIAM FAULKNER

Faulkner es grande, inmenso. Lo conocí primero con Santuario, pero me enganché para siempre con Mientras agonizo. Para cualquier escritor esta novela es una lección del dominio de las voces narrativas. El tono y la historia estremecen sin la necesidad de un lenguaje afectado. Siempre he creído que Faulkner suena muy latinoamericano a pesar de ser una de las grandes plumas de Norteamérica.

HAMLET

WILLIAM SHAKESPEARE

Tal vez lo más notable en Hamlet son sus reflexiones existencialistas y una trama maravillosa en la que se destaca el tema de la traición. Pero lo importante de Hamlet para mí, así como me sucedió con Romeo y Julieta, fue que estos dos títulos me abrieron las puertas para conocer a este escritor británico en sus tragedias y en sus comedias, hasta llegar a su texto más fascinante: los sonetos, en el que encontré un Shakespeare más íntimo, más él mismo, muy diferente al de las otras obras.

LA CARRETERA

CORMAC MCCARTHY

Me he devorado toda la obra de McCarthy, pero La carretera fue la novela que se quedó para siempre en mi memoria y en mi corazón. La trama en sí es sobrecogedora. Muchos la califican como una novela de ciencia ficción en la era posapocalíptica, lo que la aleja de su verdadero sentido: la situación más extrema a la que un ser humano puede llegar. Cada página está escrita con un lenguaje directo y limpio, y en cada una de ellas el lector va siempre descubriendo algo hermoso y atroz.

PEDRO PÁRAMO

JUAN RULFO

No sé cuántas veces he leído Pedro Páramo y en cada lectura me sorprendo más de la técnica narrativa de Rulfo. De esta novela breve he aprendido que el tiempo literario puede llegar a ser una magnífica herramienta para, como autor, manejar el tiempo a mi antojo. En Pedro Páramo ni siquiera importa si los personajes están vivos o muertos, ellos interactúan con naturalidad más allá de su condición. Y el lenguaje poético embellece sin sonar excesivo ni falso, sin echar a perder el tono coloquial y rural de sus personajes.