Del creador de This Is Us llega a las salas de cine ‘La vida misma’

El próximo 6 de diciembre se estrena en las salas de cine de Colombia la película ‘La vida misma’. Diners conversó con uno de sus protagonistas, Sergio Peris Mencheta.

Hace un par de años el nombre de Sergio Peris Mencheta no era reconocido en el mundo del cine. Sin embargo, su talento pasó del teatro a las cámaras de Hollywood con su papel en Resident Evil: la resurrección (2010) y luego a la serie Snowfall (2018) de HBO, en donde interpreta a un narco mexicano en las calles de Los Ángeles en 1983.

Ahora este madrileño de 43 años encarna a un granjero español en Life Itself, una película de Dan Fogelman, director de la exitosa serie This Is Us (2016) y escritor de Loco y estúpido amor (2011).

Esta película narra una singular conexión entre dos familias de Nueva York y Carmona (España). Por un lado están los universitarios Will (Oscar Isaac) y Abby (Olivia Wilde) quienes se enamoran, se casan y tienen su primer hijo. El destino los conecta con Dylan (Olivia Cooke) una mujer que está en un duelo emocional; Irwin (Mandy Patinkin), quien cría a su nieta en un mundo peligroso.

Por otro lado está el señor Saccione (Antonio Banderas), un terrateniente español; Javier, el administrador de sus cultivos (Sergio Peris-Mencheta) con su esposa Isabelle (Laia Costa) y su hijo Rodrigo (Alex Monner).

La rutina de estas dos familias se conecta por una tragedia y todo para que el espectador se pregunte sobre la suerte, la desgracia, el éxito, la tragedia y el amor. Diners conversó al respecto con Peris Mencheta.

¿Qué le pareció la historia?

Personalmente me parece el mejor guion que he leído en mi vida. Es tan original la manera de contar esta historia de Dan Fogelman -no conocía su trabajo en This Is Us-, que tenía que ir para atrás y releer para ver si esto es lo que de verdad estaba pasando en la historia, porque es una auténtica montaña rusa de emociones y pasan cosas inesperadas, como la vida misma.

¿Cómo fue compartir con personajes como Oscar Isaac, Antonio Banderas, Olivia Wilde, Laia Costa, entre otros?

Con quien más trabajé fue con Antonio Banderas y Laia Costa, con quienes compartí toda la película, tuvimos buena química.

Con Antonio uno aprende un montón. Es todo un maestro, entre toma y toma que teníamos uno ve que es muy trabajador. Uno piensa que cuando se trabaja con él no hay que trabajar tanto, pero en realidad es todo lo contrario porque cuando más arriba estás, necesitas más exigencia.

En la película interpreta a Javier, un campesino español, ¿qué fue lo más difícil de caracterizar a este personaje?

Probablemente es hacer algo que no hace parte de tu persona. Por ejemplo, Javier es súper tímido y yo soy extrovertido, entonces tienes que trabajar muchas cosas para comunicar con la mirada y otros gestos.

Por otro lado, este personaje no es muy seguro de sí mismo y tiene problemas que le juegan en contra dentro de la historia. Personalmente yo soy bastante optimista y creo en las posibilidades que me da la vida, además de ser muy charlatán.

Luego tuve que conocer a fondo el trabajo de la oliva en el campo, en el sur de España. Es un trabajo bonito de hacer y aprendí mucho.

¿Cómo fueron sus primeras charlas con el director Dan Fogelman?

Dan es un hombre que trabaja mucho con la improvisación, aunque el texto y la escena están escritas, hay que llegar a un punto donde él te da la libertad para hacer improvisación y creaciones.

Con el actor que hace de mi hijo, Alex Monner, casi todo nuestro diálogo es improvisado para hacerlo muy real. Dan es un tipo que hace que los actores se entreguen absolutamente de verdad, los espectadores pueden ver que no hay un falso melodrama, porque hay verdades bastante potentes.

¿Considera que la película tiene influencias de This Is Us?

Sin duda. De hecho, creo que el personaje de Javier e Isabelle son muy similares a los que interpretan Mandy Moore y Milo Ventimiglia en la serie, que son los padres de los trillizos. Son muy parecidos porque tienen ciertos paralelismos.

¿Cuándo la gente vea la película, qué espera que experimenten?

Yo creo que hay que dejarse sorprender, como lo hace la vida, quizás para mi personalmente la película invita a hacer las paces con la vida, a dejar que las cosas pasen para que vengan mejores cosas. Si uno no se da cuenta de que la vida son los obstáculos y la espera, nunca va a disfrutar de ella.

Eso sí, es una película que no se puede ver doblada porque mezcla diálogos en español y en inglés, porque vamos a ver que a pesar de venir con lenguajes y culturas diferentes, el amor es el mismo vayas donde vayas.

¿Qué piensa de mostrar en cine un suicidio, una enfermedad terminal o un abuso sexual?

Yo creo que no solo en el cine sino en el arte, lo veo más bien como un despertar. Puede que a la gente le guste esto y le eche la culpa al producto, pero en realidad la culpa la tiene el espectador porque de seguro se les movieron cosas que no les gustaron.

Si mostramos una enfermedad terminal es para que la gente no se lo encuentre en un hospital sino en una sala de cine, para que estén preparados y que aprovechen el tiempo con sus seres queridos. Además veo el cine como un lugar donde se aprenden cosas de uno mismo.