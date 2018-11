Las 7 mejores películas en español según la BBC

Directores mexicanos y españoles conforman el grupo de películas en habla hispana que aparecen en el listado que elaboró la BBC de las 100 mejores producciones cinematográficas de habla no inglesa de todos los tiempos.

Más de 200 críticos de cine en 43 países le respondieron a la BBC, de Londres, cuáles habían sido, en su consideración, las mejores películas de habla no inglesa de la historia. BBC Culture, la sección encargada de hacer la recolección de datos, elaboró un listado de las 100 escogidas por los críticos.

El idioma que más películas incluyó en el listado fue el francés, con 27, seguido de mandarín (12), e italiano y japonés (11 cada uno). La mejor película fue Los siete samuráis, dirigida y estrenada en 1954 por Akira Kurosawa, le siguieron: El ladrón de bicicletas (Italia, Vittorio de Sica) y el podio lo completó Tokyo Story (Japón, 1953, de Yasujuro Ozu). En español aparecieron 7 títulos, tres de los cuales, fueron dirigidos por Luis Buñuel. Diners le cuenta cuáles fueron.

Los Olvidados – Luis Buñuel (México, 1950)

El pasado nueve de noviembre hace 68 años se estrenó esta obra que pasó a la historia como una de las mejores películas del español nacionalizado mexicano Luis Buñuel. Entre dramas de robo, muerte y una incomparable secuencia de imágenes surrealistas, esta película ocupó el puesto 80 en el listado.

Y tu mamá también – Alfonso Cuarón (México, 2001)

Los nombres de Gael García Bernal y Diego Luna comenzaron a tomar mayor fuerza cuando protagonizaron esta película dirigida por Alfonso Cuarón. Se trata de un drama enmarcado en un viaje de dos amigos con una mujer mayor que ellos (Luisa, interpretada por la actriz española Maribel verdú), la cinta deja entrever diferentes movilizaciones sociales y conflictos entre la policía y el campesinado mexicano. Ocupó el puesto 76.

El ángel exterminador – Luis Buñuel (México, 1962)

Buñuel vuelve a aparecer en el listado, esta vez en el lugar 67 con esta película que contiene uno de los atractivos más llamativos de sus películas. La historia cuenta que luego de una cena de personas adineradas, los cocineros y empleados de la servidumbre abandonan la casa en la que se llevó a cabo la reunión, sin embargo, cuando los demás intentan salir, no pueden, no se sabe por qué, visualmente no hay nada que les impida el paso. Pasan los días y comienzan las tensiones entre los anfitriones y sus invitados, quienes poco a poco se despojan de su noción de “nobles y burgueses” y comienzan a sacar lo peor de su humanidad.

Viridiana – Luis Buñuel (México, 1961)

Es oficial. Buñuel parece ser el director de habla hispana favorito de los críticos de la BBC. Su tercera película del listado recibió la palma de oro en el Festival de Cannes, sin embargo, la película fue prohibida en España (por la dictadura franquista) y en Italia por, según el periódico del Vaticano LÓsservatore Romano, por su “impiedad y blasfemia”, a lo que Buñuel contestó que no era más que una sátira del idealismo cristiano. Viridiana ocupó el puesto 48.

Todo sobre mi madre – Pedro Almodóvar (España, 1999)

Ganadora, en su momento, como mejor película en los premios Goya, mejor película extranjera en los Premios Óscar, César, mejor película de habla no inglesa en los Globo de Oro y la Película del Año, entre otros premios, esta historia cuenta la historia de Manuela, quien después de la muerte de su hijo, Estaban, realiza un viaje a Barcelona en donde se reencuentra con una vieja amiga y se vuelve la asistente de Huma Rojo (Marisa Paredes), una estrella teatral de la época y una de las figuras que más admiró su hijo. Esta película ocupó el puesto 32.

El espíritu de la colmena – Víctor Erice (España, 1973)

¿Está Frankenstein vivo? Esa es una de las preguntas que rodean la película, luego de que Isabel y Ana, dos hermanas de seis y ocho años, vieran la película que se proyectó en un pueblo de Castilla. La historia se rodó en Hoyuelos, Segovia, y la atmósfera es de la posguerra civil española. La película se ubica en el puesto 27.

El laberinto del fauno – Guillermo del Toro (España, Estados Unidos y México)

Ganadora de los premios Óscar de 2007 a mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje, la cinta dirigida por Guillermo del Toro ocupó el puesto 22 y sería la para los críticos consultados, la mejor película de habla hispana. Del Toro construyó un relato que combina elementos de la película de 1999, Sleepy Hollow y los cuentos de los hermanos Grimm.



