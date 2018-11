El ‘stand mom comedy’ inspirado en mamás y papás de la vida real

Diners conversó con Ana María Medina, la protagonista del stand up comedy 'Si crees que es fácil ser mamá, eres el papá', que por estos días se presenta en Bogotá.

Ana María Medina es politóloga de profesión y actriz por vocación. Cuando quedó embarazada de su primer hijo, Lorenzo, decidió escribir un blog llamado LaNuwe, donde cada mes escribía su experiencia. “Ser mamá no es fácil, pero tampoco imposible. No es tan encantador como los comerciales, ni tan glamuroso como quisiéramos pero tampoco es tan perturbador como lo aseguran quienes no quieren serlo”, dice en una de sus entradas.

Con el paso del tiempo, su blog comenzó a ser compartido y leído por miles de mujeres que se sentían identificadas con sus comentarios -en instagram tiene más de 65.000 seguidores-. Así que un día decidió armar un stand up comedy, que ella suele llamar stand mom comedy, donde sin tapujos cuenta todo lo que sintió como madre primeriza. Comenzó sola, pero después decidió presentarse con su esposo, Andrés Vargas, un publicista vinculado al mundo del entretenimiento desde hace más de veinte años, para que él contara, desde su punto de vista, cómo percibía cada una de las situaciones que narran: desde las piñatas hasta lo que hay que darle de comer al niño o todo lo que uno hace para que el bebé no se despierte.

Vea también: Sobre el stand up y otros chistes

El espectáculo se presentará hasta el próximo 22 de diciembre, todos los viernes y sábados, en el auditorio Skandia de Bogotá.

A nivel mundial, las mujeres están hablando con mayor naturalidad y franqueza de la maternidad. ¿Qué piensa de este fenómeno y por qué cree que nos tomó tanto tiempo hacerlo?

Amo que podamos hablar sin tanto romanticismo de la maternidad, pero nos tomó tiempo por el miedo a ser juzgadas como malas madres, al atrevernos a decir que la maternidad, por increíble que sea, no es perfecta en todos sus momentos y muchos menos nos hace perfectas a nosotras. Por el contrario, a veces deja al descubierto nuestro lado más oscuro. Reconocer eso no es fácil y mucho menos dentro de una sociedad que le demanda a las madres perfección en todos los campos. No conozco a la primera mamá que quisiera devolver el tiempo para no haber tenido a su hijo, pero muchas creen que por decir ‘estoy cansada y al borde de perder la paciencia’, están demeritando esta maravillosa y retadora labor.

¿Qué es lo más difícil de hacer un stand up comedy sobre la maternidad?

Despojarte del qué dirán para exponer sin arandelas las quejas y los miedos que a todas las mamás en algún momento nos rondan por la cabeza. Se expone el alma y estar sin máscaras frente a un público no siempre es fácil, por fortuna, esa verdad que nos atrevemos a decir ahí, es lo que genera identificación en la gente que ha ido a vernos. Pasados cinco minutos del show nos sentimos en una conversación entre amigos donde todos reímos pensando ‘a mi también me pasó’.

¿Cómo define su estilo de humor y por qué cree que logra conectarse tanto con el público?

Jamás me consideré una persona “chistosa”, pero desde que escribo en el blog la gente empezó a describirme como divertida. Así que no sabría decir qué tipo de humor tengo, creo que soy brutalmente honesta, y la gente, al no estar acostumbrada a decir ni oír la verdad desnuda, hace clic conmigo porque se ven reflejadas en algo que han pensando, pero no han dicho.

¿Qué es lo más contundente que le ha dicho una madre primeriza luego de haberla visto o leído?

Gracias. Siempre me agradecen y siento que soy yo la que debería agradecerles por tanto cariño. Me agradecen por ponerle palabras a sus pensamientos y quitarles el peso de tener que ser mamás perfectas. Alguna vez, una me agradeció por salvar su matrimonio, me dijo que ella y su esposo nos habían visto en el show y entendieron que todos pasamos por lo mismo y que podemos afrontarlo con un poco de humor; así que decidieron intentarlo y no divorciarse.

Colombia, en general, es un país machista. ¿Cómo ha tomado el público masculino algunos de sus comentarios?

Algunos hombres, con el titulo del libro, que es el mismo del show, se sienten agredidos y sienten la necesidad de hacer una defensa de género, como si en el título estuviera implícito que si se es hombre se es mal padre. Algunos me han dicho que ese título se me ocurrió porque a lo mejor tuve un pésimo padre y un pésimo esposo. Pero nada más alejado de la realidad, creo que precisamente por haber tenido ejemplos maravillosos de paternidad puedo decir tranquila que sin ellos mi vida sería imposible e insoportable. Sin embargo, como sociedad la mujer necesita ciertos cambios para no tener que escoger entre la maternidad a conciencia y el éxito profesional.

La gran mayoría, empezando por mi papá y mi esposo, se lo han tomado con humor, que fue la idea siempre. Esta es una generación de padres increíbles que están entregados totalmente a la paternidad, y creo que eso hace parte de las luchas que venimos dando la mujeres desde hace décadas por cambiar estructuras sociales. Esa es la principal conclusión del show, papás y mamás lo hacemos todo diferente, pero eso nos hace equipo y complemento y no competencia. Podríamos escribir una segunda parte que se llamara “si crees que es fácil ser papá, eres la mamá” … y sería igual o más divertido.

¿Cree que la nueva generación de papás es mucho más consciente de su rol o todavía falta mucho camino por recorrer?

Mi esposo hace cosas con mi hijo que de pronto no hizo mi papá conmigo y mucho menos mi abuelo con sus hijos. El cambio de rol es evidente, las más felices con esto somos nosotras y los más beneficiados son nuestros hijos. Aún hay cosas que podemos cambiar, empezando por temas de legislación. Debemos llegar a un punto en el que un empleador no escoja a un hombre por encima de una mujer, porque es madre y eso le sale “costoso” productiva y salarialmente. O llegar a un punto en el cual la licencia de maternidad no sea sólo femenina, que tanto papá como mamá puedan pasar un trimestre en algún punto de la vida dedicados a su hijo. Es difícil, pero se puede lograr incorporando opciones como el teletrabajo a las rutinas habituales de las empresas. Si se logra un apoyo estatal al menos podríamos empezar con una tarde dada a los padres para que puedan estar más presentes, se nos olvida que ellos también entraron en un rol laboral que poco les permite abrir estos espacios.

¿Cómo convenció a su esposo de participar en el stand up comedy?

Creo que fue él quien me convenció a mí. Yo tenía mucho que decir y no encontraba cómo; una muy buena opción fue subirme a un escenario pero no a interpretar un papel sino a hablar a título personal. Este show comenzó conmigo sola en escena, pero después de algunos ensayos surgió de manera natural la necesidad de interactuar con la otra parte de la historia y oír su versión, así se vinculó el papá, y fue lo más enriquecedor que le pudo pasar al show. Tener las dos visiones, mostrar cómo lo veo yo y cómo me ve él, es una catarsis que nos ayuda a entendernos, a no juzgarnos, y a ponernos en los zapatos del otro.

Si tuviera que elegir un consejo para alguien que está pensando en este momento ser mamá. ¿Qué le diría?

Que disfruten su hijo, que los momentos difíciles son solo un 1 % comparado con los felices que te dejan sin aliento, que piensen menos en criar con manual en mano y más en gozarse la vida con su hijo. Si uno es feliz con ellos, la mitad de la tarea está hecha. ¡Ah y que nunca salgan a la calle sin un paquete de pañitos húmedos!

Esto comenzó con un blog, luego un libro y ahora un stand up comedy. ¿Qué más proyectos tiene en mente?

Recibo muchos mensajes de otras ciudades que quieren ver el show, así que el otro año será un año para dedicarlo a la gira nacional y para sacar adelante un proyecto personal que busca mejorar la calidad de vida en regiones que no cuentan con energía eléctrica. Es hora de entregar un granito de arena aparte de la risa.

También le puede interesar: Viva el espíritu de la Navidad con este espectáculo inolvidable