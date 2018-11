Viva el espíritu de la Navidad con este espectáculo inolvidable

El Gran Concierto Davivienda de Navidad será en el Movistar Arena el 4 de diciembre y contará con 300 artistas en escena, clásicos navideños, villancicos y técnicas visuales de última tecnología.

Buena parte de la magia y el encanto de la época navideña tiene que ver con las tradiciones que se comparten con la familia y los amigos.

¿Cómo olvidar, por ejemplo, el sonido de la bocina del Tren de la Navidad, que invitaba a todos los bogotanos a salir emocionados de sus hogares a reunirse en la carrilera y a sentir la magia de esta festividad?

Davivienda quiere que los capitalinos vuelvan a disfrutar de esa sensación y por eso para esta temporada navideña presenta un gran concierto que promete quedar en la memoria de todos y que hace parte de la programación de eventos especiales que se realizan cada año para disfrutar del espíritu de la época.

El Gran Concierto Davivienda de Navidad busca unir a las familias en torno a la más inolvidable interpretación de villancicos, música sinfónica tradicional y temas navideños, presentados por una de las mejores orquestas juveniles de occidente, acompañados por invitados de primer nivel, que prometen un espectáculo sin precedentes en el Movistar Arena.

Estará encabezado por Valeriano Lanchas, una de las principales figuras colombianas de la ópera en el mundo, quien actuará al lado de 100 músicos de la Filarmónica Joven de Colombia y 200 voces del coro de Misi Producciones.

Será orquestado especialmente para esta ocasión por Larry Hochmann y Bruce Coughlin de Broadway y estará bajo la batuta de Christoph Wohlleben, uno de los directores más importantes de Europa. Algunos de sus musicales incluyen Miss Saigon en el Music Hall de Stugart, Sunset Boulevard y el Fantasma de la Ópera en el Reino Unido. Actualmente es el Director Musical de Next To Normal para Europa con producciones en Viena y Berlín. En su repertorio también ha dirigido, Los Miserables, Jesucristo Supestrella, My Fair Lady y Hair.

El repertorio incluye obras del gran compositor Jhon Williams, destacado por darle vida a películas como Tiburón, E.T el extraterrestre, Superman, Star Wars e Indiana Jones.

El Gran Concierto Davivienda de Navidad se realizará el 4 de diciembre a las 8:00p.m en el Movistar Arena de Bogotá.

Las boletas ya están disponibles y se pueden adquirir a través de www.TuBoleta.com

Adicionalmente se puede seguir a través de www.fundacionbolivardavivienda.org y en sus redes sociales.

