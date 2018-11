Siete datos para no perderse el Hay Festival 2019

El Hay Festival contará con la presencia de un premio Nobel, el director del New York Times y el escritor más popular de Europa, entre otros.

En 2005 empezó un sueño literario llamado Hay Festival. Sus organizadores internacionales lo trajeron de Gales como una apuesta, que se convirtió en menos de tres años, en uno de los eventos más importantes de la literatura en Colombia.

Desde entonces cientos de escritores, artistas, filósofos y músicos se reúnen en Cartagena durante 14 días para entregarle a los amantes de la literatura lo último en tendencias. 2019 no será la excepción, del 31 de enero al 13 de febrero, La Heróica se llenará nuevamente de aquellos pensadores que compartirán cara a cara con el público.

Algunos de los invitados más destacados de esta edición serán el escritor rumano Mircea Cartarescu; la activista y escritora nigeriana Chimamanda Ngozi; la revelación de la literatura japonesa Yoko Tawada; el publicista encargado de la campaña del No que derrumbó la dictadura pinochetista Eugenio García, entre otros.

Vea también: “Publicamos lo que nos gustaría leer”: Enrique Redel y Pilar Adón, de Editorial Impedimenta

Este año el Hay Festival celebra dos acontecimientos importantes que marcarán la pauta, como lo son: los 80 años de la presencia del Consejo Británico en Colombia y la primera edición con la presencia de Iván Duque como presidente y su campaña de economía naranja, conocidas también como industrias creativas.

En Diners le entregamos cinco datos para que no se pierda nada del Hay Festival.

1. Fotografía y arte: Doris Salcedo, una de las artistas contemporáneas más importantes de Colombia, estará presente en la ciudad amurallada junto con la británica Kate Horne para presentar el documental ‘El testigo: Caín y Abel’, que cuenta cómo el reportero gráfico Jesús Abad Colorado ha dedicado su vida a retratar el conflicto armado en Colombia.

Vea también: Doris Salcedo: “El arte no tiene la capacidad de redención”

2. Activismo. El Hay Festival destinó un espacio importante para hablar de los diferentes tipos de activismo que existen en el mundo. Para ello contará con las invitadas Shirin Ebadi, la primera mujer musulmana e iraní en recibir el premio Nobel de Paz (2003), y la conferencista británica Sarah Corbett, quien expondrá sus trabajos más importantes sobre justicia social.

3. Economía. Para los amantes de la economía, podrán encontrar una serie de conferencias con Deirdre McCloskey, quien expondrá su visión sobre la historia social y la economía de Europa a través de su libro ‘Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World’.

Por otro lado, la economía naranja estará presente con el israelí Nir Hindi, fundador de The Artian, una de las consultoras más exitosas del mundo que una la creatividad y negocios, junto a Eugenio García, el publicista chileno que creó la campaña del No para liberar a su país de la dictadura de Augusto Pinochet.

4. Medio ambiente y naturaleza. El botánico español Carlos Magdalena estará en Cartagena para presentar su trabajo que rerscata a decenas de especies de flora en peligro de extinción. Por otro lado, el escritor francés Jean Christophe Rufin, uno de los fundadores de médicos sin fronteras, y Wolfram Eilenberger, el filósofo más alemán más famoso del país estarán presentando su visión sobre cómo llevar la vida cotidiana.

El activista estadounidense Michael Pollan presentará su nuevo libro: ‘Cómo cambiar tu mente. Lo que nos enseña la ciencia de los psicodélicos sobre la conciencia, la muerte, la adicción, la depresión y la trascendencia’.

5. Periodismo. Los amantes del periodismo podrán conocer en persona a Mark Thompson, presidente del periódico The New York Times; Xavi Ayén, periodista español que entrevistó a 24 premios Nobel de Literatura; Alma Guillermoprieto, ganadora del premio Princesa de Asturios; Gustavo Gorritti, fundador de IDL-Reporteros, la primera publicación digital de periodismo investigativo de Perú, y Lydia Cacho, periodista mexicana dedicada a la investigación de temas de violencia, derechos humanos y crimen organizado.

6. Actualidad. Disfrute del análisis de la activista Bianca Jagger, quien contará el momento crítico por el que pasa Nicaragua por su actualidad antidemocrática por la que atraviesa el país.

Vea también: El auto psicoanálisis de Daniel Samper Pizano

En temas colombianos, podrá escuchar a Jorge Orlando Melo, experto en historia contemporánea del país y al sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. A su vez estarán los periodistas Daniel Samper Pizano, Antonio Caballero, María Jimena Duzán, Patricia Lara y Enrique Santos Calderón, quien acaba de publicar ‘El país que me tocó’, al igual que Santiago Rivas con ‘Acaba Colombia, motivos para apagar e irnos’.

Vea también: Santiago Rivas completó el Cuestionario Diners

7. Música ancestral. La música tendrá lugar en esta edición del Hay Festival con la presencia de Totó La Momposina, la legendaria cantaora colombiana de cumbia; la compositora Mónica Giraldo; el saxofonista David Sánchez, ganador de un Grammy y Wilfrido Vargas, conocido en el país como ‘el rey del merengue’.

Por último, el guitarrista de Café Tacvba, Joselo Rangel, lanzará su novela ‘Los desesperados’, mientras que los invitados podrán disfrutar de una charla personal con César Pagano, galardonado escritor y fundador del emblemático bar El Goce Pagano de Bogotá.

Si desea asistir al evento más importante de la literatura en 2019, tenga en cuenta que la boletería estará disponible desde el 7 de diciembre a 35.000 pesos colombianos.

Para más información sobre el Hay Festival haga clic aquí.