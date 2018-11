Así reaccionaron actores y famosos a la muerte de Stan Lee

El fallecimiento del legendario autor despertó miles de comentarios entre los fanáticos de sus películas y cómics y, por supuesto, entre los actores que trabajaron con él. Estas son las reacciones de algunos de ellos.

Uno de los primeros en manifestarse y en hacerlo de manera más sentida fue el actor Robert Downey Jr, quien interpreta a Iron Man. Este fue su mensaje:

“Todo te lo debo a ti. Descansa en paz Stan”.



Por su parte Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool y acaba de ser anunciado como ‘Pikachu’ en la película de ‘Pokémon’, escribió en su cuenta de Twitter:

“Demonios… Descansa en paz Stan. Gracias por todo”.

El actor Chris Evans, reconocido por su papel de Capitán América, dijo que “nunca habrá otro Stan Lee. Por décadas él le dio a jóvenes y viejos aventuras, escape, confort, confianza, inspiración, fuerza, amistad y felicidad. Él transmitía amor, simpatía y dejará una marca indeleble en muchas, muchas, muchas vidas ¡Excelsior!”.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 de noviembre de 2018

Mark Ruffalo, quien interpreta al popular Hulk, también se tomó un momento para expresar su sentimiento de pesar y compartirlo con sus seguidores, en homenaje al que llamó ‘tío Stan’.

Sad, sad day. Rest In Power, Uncle Stan. You have made the world a better place through the power of modern mythology and your love of this messy business of being human… pic.twitter.com/x6yZ6ClNSX — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 12 de noviembre de 2018

La actriz Scarlett Johansson subió una foto a su Instagram en la que se le ve en compañía de Stan Lee en la alfombra roja de ‘The Avengers’. Acompañó su mensaje con un corazón roto.

Ver esta publicación en Instagram RIP legend🙏 @therealstanlee 💔 #scarlettjohansson Una publicación compartida de Scarlett Johansson 🇺🇸 (@scarlettjohannsonn) el 12 Nov, 2018 a las 10:00 PST



Para Hugh Jackman, el reconocido Wolverine, “Stan Lee fue un pionero en la fuerza de los súper héroes” y fue un honor haberle ayudado a darle vida a uno de sus personajes.

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and …. to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 de noviembre de 2018

El popular Spiderman, o mejor el actor Toma Holland, quien lo interpreta, fue otro de los que se manifestó públicamente, preguntándose: