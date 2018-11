¿Freddie Mercury tiene familia colombiana?

Por estos días, el líder de la banda Queen es tendencia en el país por una noticia sobre sus orígenes. ¿Qué tan cierto es?

Rami Malek se convirtió en tendencia en Colombia luego de revelar que su perfecta pronunciación en español se la debe a sus tías colombianas, así como lo reveló a la cadena española Antena 3.

Entre tanto, el verdadero Freddie Mercury, quien llevó a la cima del rock a Queen, nació en la isla de Zanzíbar, actualmente parte de Tanzania, el 5 de septiembre de 1946. Sus padres Bomi y Jer Bulsara, lejos de la cultura latina, nacieron en la región de Gujarat sector de la Presidencia de Bombay (India Británica).

Lo más cerca que estuvo Mercury a la cultura latina fue cuando incluyó a México, Venezuela, Chile, Brasil y Argentina en su gira The Game Tour, concierto para promocionar el álbum homónimo, conocido por tener los éxitos de ‘Crazy Little Thing Called Love’ y ‘Another one Bites the Dust’.

En su recorrido por estos países dejó varias entrevistas en donde dejó algunas palabras en español que podrá escuchar a continuación: