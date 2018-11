Ryan Reynolds es ‘Pikachu’ en la nueva película de Pokémon

El canadiense se quitó el traje de Deadpool para ‘encarnar’ al roedor eléctrico de la serie japonesa.

En la cúspide actoral, Ryan Reynolds, de 42 años, apostó toda su carrera en ‘Pokémon Detective Pikachu’, una historia alterna a la serie animada que cuenta la vida de Pikachu, un detective capaz de resolver misterios sobre otros pokemones (animales con poderes).

Lejos de la historia de la serie, este roedor eléctrico podrá comunicarse con Tim Goodman (Justice Smith, ‘Jurassic: Fallen Kingdom’) su aliado principal, y Lucy (Kathryn Newton, ‘Big Little Lies’) una periodista intrépida que seguirá la aventura, que podrá ver en cines el 10 de mayo de 2019.

Universal Pictures apostó a realizar esta película, luego de ver el éxito y la fanaticada que tuvo el juego ‘Pokémon Go’. Rob Letterman, director de ‘Aliens Vs Monstruos’, está frente al proyecto junto con los escritores Nicole Perlman (Guardianes de la Galaxia) y Alex Hirsch (Gravity Falls).

“Esta película puede ser un homenaje a la cultura pop de este siglo. El hecho de que se haya hecho una película de acción de Pokémon no es sorprendente. Lo que sí lo es, es que Ryan Reynolds sea este ratón amarillo con un sombrero de Sherlock Holmes. Eso no lo vi venir”, comentó Eleanor Stanford de The New York Times.

