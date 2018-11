Llega la segunda edición del festival ‘The Classics’

El primer festival en Latinoamérica de cine clásico trae lo mejor de las películas que vivirán por siempre a Bogotá, Medellín y Cali.

Martin Scorsese suele decir que “no hay películas viejas o antiguas, sino solo películas que no hemos visto”, y fue bajo esta premisa que nació el festival ‘The Classics’ en cabeza de Ivonne Torres y Juan Carvajal, quienes le han apostado a rememorar la nostalgia de los clásicos del séptimo arte.

El festival, que se realizará entre el 8 y el 14 de noviembre en Bogotá, Medellín y Cali y que además es el primero de su clase en Latinoamérica y el cuarto en el mundo, llega a su segunda versión con joyas como ‘2001: Odisea en el Espacio’ en su 50 aniversario, la película de Pink Floyd ‘The Wall’ y el clásico del cine mexicano ‘Enamorada’.

En comparación con su primera edición en 2017, en donde se proyectaron 13 títulos a alrededor de 3000 espectadores en tres días, el segundo año del festival arremete con fuerza con la proyección de 38 títulos restaurados por la Universidad UCLA, Park Circus y The Film Foundation, creada en 1990 por Martin Scorsese para la preservación y restauración de obras cinematográficas.

Es gracias a estas y otras colaboraciones que el festival puede ser una realidad. En palabras de Juan Carvajal, su fundador, “todas estas entidades son muy importantes, porque sin su apoyo, no sería posible que el festival existiera. Junto a todos ellos creamos un engranaje perfecto para poder consolidar el festival y lograr que estas joyas nos llegaran”.

Vital ha resultado el apoyo del British Council, que ha permitido la proyección de las obras mudas de Alfred Hitchcock, que tendrán orquestación en vivo y serán parte del cierre del festival, así como el apoyo de Televisa, con ‘Enamorada’ que tiene los derechos de autor de la película y que será la encargada de abrir el festival.

‘The Classics’ cuenta con varias líneas entre las que se encuentran entre otras:

-‘Nuevas restauraciones’, que presentarán clásicos como ‘Casablanca’, ‘The Apartment’ y ‘Alien’ completamente renovadas.

-‘Aniversarios’ que conmemoran grandes filmes que este año cumplen aniversarios importantes, como ‘The Exorcist’ que cumple 45 años, ‘The Passion of Joan Of Arc’ con 90 años o ‘The edge of Innocence’ con 40’.

-‘Mi Primer clásico’ con obras como ‘Monster inc., ‘Wall-e’, ‘The Night Before Christmas’ o ‘Gremlins’, que pretenden conquistar al público más joven.

Todo esto con el fin de que el país se impregne de las proyecciones que fueron más exitosas décadas atrás. “Queremos que el festival se consolide como uno en donde se pueda hacer un redescubrimiento del cine, la meta más grande es lograr lo que hacen los grandes festivales de clásicos en el mundo, que es tener muchos invitados y hacer charlas y clases magistrales” finaliza Carvajal.

Más información en www.theclassics.co