5 músicos jóvenes que ya triunfan en Youtube, Spotify y Deezer

Todos tienen menos de 22 años y en su mayoría compusieron su primera canción antes de los 14 años. Están rompiendo el contador de visitas en las plataformas más populares.

Bach no aprendió a tocar el piano solo. Fue su tío quien le enseñó los primeros conceptos musicales y lo introdujo a tocar el órgano. Con apenas 14 años transcribía e interpretaba partituras que su tío dejaba por ahí, pero tenía que hacerlo casi a escondidas, porque en esa época tener en las manos escrituras musicales era todo un lujo; mucho más privilegiado era quien tenía en su casa una guitarra o un piano.

Hoy en día la música está casi en todos lados; tenemos radio, Spotify, discos y Youtube (donde además de escuchar música podemos encontrar millones de tutoriales que nos enseñan a tocar casi que cualquier instrumento). Además, cada vez hay más posibilidades de tener herramientas para grabar, teniendo únicamente un computador, una interfaz, y un micrófono que no cuesta más que un pasaje en avión.

Por eso ya no es inusual que los niños empiecen a hacer música desde casa, pasen rápidamente su adolescencia y se convierten en grandes intérpretes. Diners le trae una selección con los cinco compositores menores de 22 años que prometen ser la cara de la industria en los próximos años.

Cosmo Pyke

Este chico rasta de apenas 21 años es ya un grande a la hora de tocar la guitarra y cantar. Con claras influencias del jazz, el soul y el indi, Cosmo dice desconfiar del mainstream y su música es tan fresca y relajante que se siente como un vaso de agua al final de una larga maratón. De madre inglesa y padre jamaicano este joven tiene un dominio del escenario poco común en artistas que tiene solo un EP, titulado Bring Me Down. Hace poco estuvo en Argentina donde vio cómo los asistentes a su concierto coreaban las letras de sus canciones.

‘Boy’ Pablo

Tal vez el que más sigue teniendo apariencia de niño es ‘Boy’ Pablo, que con tan solo 19 años ya es figura en el mundo del indie pop. Al escuchar su música se nota claramente una influencia de Mac Demarco, quien ya tiene una carrera consolidada. De padres chilenos, pero nacido en Noruega, el nombre real de este joven músico es Pablo Muñoz, quien empezó a componer canciones a los 13 años. En el 2018, inició su primer tour por Europa, donde está promocionando su primer LP de siete canciones. Su estilo alternativo y descomplicado ya le ha dado más de 13 millones de visualizaciones a su single más conocido en Youtube llamado Everytime.

Cuco

Sin duda Cuco es de los artistas más raros del momento. Su género podría encasillarse como dream pop, pero este chico nacido en California en 1998 también rapea, toca la trompeta y produce en su casa su propia música. Siendo hijo de mexicanos aprendió también a hablar español, dándole un impulso bastante fuerte en Latinoamérica y llevándolo a mezclar en sus canciones tanto inglés como español. Empezó a retumbar en las redes con su canción Love is a Day, una canción de amor con una vibra muy psicodélica que explora la rima y la repetición de manera muy interesante.

Rex Orange County

Rex apenas tiene 19 años y ya es uno de los artistas más prometedores del Reino Unido, por lo menos para la cadena BBC, que en enero de 2018 lo colocó en el segundo lugar de su lista ‘BBC Sound of…’ la cual cada año premia a las jóvenes promesas, (en el 2007 Adele fue la ganadora). Rex estudió batería en la renombrada escuela BRIT School, donde también estudió la misma Adele y los miembros de The Kooks. Rex Orange County comenzó su carrera en el año 2015 con el lanzamiento de su primer álbum Bcos U Will Never Be Free, en donde deja claro que es todo un músico; tocando el piano, la guitarra, cantando y produciendo.

Sigrid

Sigrid es una artista de origen Noruego y viral en Youtube. Sus videos ya logran más de 30 y 40 millones de visualizaciones y teniendo solo 22 años algunos ya la comparan con Ariana Grande. Y no es para menos, ya que su voz es realmente impresionante y recuerda a esas princesas de películas de Disney. En 2018 ocupó el primer lugar de artistas promesas según el mismo listado ‘BBC Sound of…’ Y aunque su estilo es muy pop, la belleza de su rostro y de su canto seguro la van a posicionar como una estrella de la industria.