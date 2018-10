Cinco documentales de músicos que no se puede perder

Descubra estos cinco documentales de artistas tan versátiles como los géneros musicales que representan.

Conocer de primera mano la vida íntima de los artistas siempre ha sido interesante para los fans, y un documental que relata los momentos ‘tras bambalinas’ que nadie ha visto es sin lugar a dudas otra forma de acercarse a los artistas.

El género audiovisual ya está tan consolidado que hasta se le suele llamar ‘Rockumental’, es decir documentales sobre rockeros. Pero lo cierto es que ha trascendido a todos los géneros y ha sido fundamental para escribir la historia de la música mientras se conoce la vida de sus protagonistas.

Vea esta selección que Diners trae para usted, con las producciones más recientes y exitosas.

Coldplay – A Head Full Of Dreams (2018)

Recientemente la banda inglesa Coldplay anunció el estreno de su documental ‘A Head Full of Dreams’ en conmemoración del aniversario número 20 de la consolidación de la banda.

El documental, que lleva el nombre de su último trabajo discográfico, cuenta las primeras etapas de sus integrantes: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey. Además de la creación del grupo y la estrecha relación que tienen.

Nina Simone – What Happened Miss Simone? (2015)

Nina Simone es tal vez una de las figuras más representativas de la sociedad norteamericana. Su poderosa voz la convirtió en la reina del jazz y el soul. Pero fue su convicción la que la hizo convertirse en activista de los derechos de los afroamericanos.

El documental es una muestra de su poder, pero al mismo tiempo de la lucha por su libertad y sus dramas personales contra el racismo, que vivió de primera mano, un esposo abusador y un trastorno bipolar.

El documental que cuenta con material inédito se puede encontrar en Netflix.

George Michael – Freedom (2017)

Este documental fue pensado por el mismo Michael, que quiso contar desde su propia versión toda su trayectoria musical, trágicamente, el artista falleció poco después de terminada la producción, por lo que no pudo verlo finalizado.

El nombre no solo tiene alusión a su éxito de 1990, es también una poderosa historia de liberación que cuenta sus inicios en la industria, sus amores, la muerte de su madre entre otros eventos que marcaron la vida del artista. Cuenta con voces de sus más íntimos amigos como Elton John, Liam Gallagher, James Corden entre otros.



Lady Gaga – Gaga: Five Foot Two (2017)

Como es usual, el documental de la excéntrica Lady Gaga causó sensación entre el público. En el sigue la vida de la cantante durante todo un año y habla de temas como su excéntrica personalidad, sus complicadas relaciones interpersonales y su lucha contra la fibromialgia, enfermedad que padece y la hace sentir fuertes dolores en las extremidades.

El documental que fue dirigido por Chris Moukarbel se encuentra en Netflix.



Whitney Houston – Whitney: Can I Be Me (2017)

La famosa cantante de R&B y Gospel era conocida por su voz prodigiosa, una personalidad envolvente y una belleza sin igual. Pero contrario a lo que dejaba ver en los escenarios, era una mujer frágil y nostálgica.

El documental que se encuentra en Netflix narra los fuertes momentos que Houston atravesó en su carrera musical y como la industria tuvo parte de la culpa de sus problemas mentales y sus adicciones tanto al alcohol como a la droga. Pero al mismo tiempo muestra cómo entrenaba su talentosa voz, sus momentos íntimos con su familia y su increíble enamoramiento del que fue su esposo, el cantante Bobby Brown.