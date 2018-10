‘Conga’, el nuevo espectáculo de Ensálsate, en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez de Bogotá

La compañía caleña le rinde un homenaje al cantante de cantantes, Héctor Lavoe.

Más de ochenta bailarines en escena danzan al ritmo de son cubano, chachachá, mambo y bachata, al mejor estilo de los grandes cabarets cubanos. Así inicia este espectáculo, que cuenta con más de 500 cambios de vestuario y la dirección artística de Edwin Chica.

El segundo acto de Conga, show con el que además abrirán el salsódromo de la próxima Feria de Cali, se enfoca en hacer un recorrido de canciones clásicas de pop, disco y dance, como I Feel Good, Total Eclipse of the Heart o I Will Always Love You, adaptadas al español.

La última parte del espectáculo, que dura aproximadamente dos horas, finaliza con un homenaje al cantante puertorriqueño de salsa, Héctor Lavoe, quien falleció hace veinticinco años. La banda en vivo interpreta algunos de sus grandes éxitos, como Juanito Alimaña y La Murga, mientras que los bailarines hacen acrobacias y bailan al mejor estilo caleño, con mucho ritmo y pasos rápidos (no en vano las cuatro compañías de baile que participan en el espectáculo – Nueva Juventud, Salsa Vida, Pioneros del ritmo y Tango Vivo-, han ganado varios premios internacionales).

A lo largo del espectáculo se destacan dos artistas: Yajaira Molina, de la orquesta Sounare Band, quien en una temporada pasada interpretó los grandes éxitos de Celia Cruz, así como la voz de la cantante argentina Malén Panichelli, quien en esta oportunidad interpreta varias de las canciones clásicas del segundo acto.

La fundación Ensálsate nació con el objetivo de crear espacios para la formación y realización profesional en el campo de la danza, especialmente de jóvenes de escasos recursos que encuentran en esta profesión una forma de expresión y un estilo de vida, afianzando sus raíces culturales.Conga se presentará mañana sábado 27 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, en Bogotá.