Cinco videos musicales dirigidos por directores de cine

Además de cultivar una exitosa carrera en el séptimo arte, estos directores también han producido videos musicales para artistas como The Killers o Lady Gaga.

Como en las películas, los videos musicales también necesitan de un director. Hay algunos, incluso, que parecen toda una pieza cinematográfica. Lo cierto es que condensar toda una historia, que además concuerde con la música que suena de fondo, no es tarea fácil.

Por eso hay algunos directores de cine que se le han medido a la tarea y han decidido expandir sus fronteras incursionando también en el mundo de la dirección de videos musicales.

En otros casos, directores de videos han crecido profesionalmente y han llegado a dirigir películas que han sido grandes éxitos de la pantalla grande.

Este fenómeno no es nuevo, y en videos de artistas de todos los géneros musicales se pueden encontrar producciones bajo la supervisión de directores de la talla de David Lynch, Sofia Coppola o Michel Gondry.

En Diners compilamos los cinco videos más exitosos que han sido dirigidos por grandes directores de Hollywood.

Bad, de Michael Jackson – Martin Scorsese

El video grabado en 1987 es una de las piezas más importantes de la historia y necesitaba de dos íconos en sus esferas: Martin Scorsese (Taxi Driver) y Michael Jackson.

El video, que dura 18 minutos, hace alusión a la película West Side Story (1961) en la cual se inspiró Scorsese y en la que Jackson y sus bailarines actúan como los protagonistas del clásico filme.

Suit & Tie, de Justin Timberlake – David Fincher

Este director tiene una larga carrera haciendo videos musicales exitosos, es conocido por haber dirigido, entre otros, el famoso vídeo Vogue, de Madonna (1990).

En 2013, y muy a su estilo, Fincher (Fight Club) dirigió el video de Justin Timberlake y Jay Z, Suit & Tie, en el que se pueden apreciar un estilo clásico en tomas en blanco y negro.

Here With You, de The Killers – Tim Burton

El oscuro, pero exitoso, director Tim Burton (The Nightmare Before Christmas) ha dirigido solo un par de videos musicales en toda su carrera. Ambos de la banda estadounidense The Killers.

Los videos Bones (2006) y Here With Me (2012) llevan el sello característico del director, en canciones que son lentas y lúgubres.

Para Here With Me, Burton delegó los papeles principales a Craig Roberts y Winona Ryder, reafirmando su empatía con la actriz (como suele hacer con sus proyectos en la pantalla grande), y se basó en el filme Mad Love (1935) para crear una oscura historia de amor.

Weapon of Choice, de Fatboy Slim – Spike Jonze

En diciembre de 2000, y con el actor Christopher Walken como protagonista, se grabó el video de Fatboy Slim.

El video, dirigido por Spike Jonze (Her), fue ganador de seis categorías en los MTV Video Music Awards en el 2001, y en 2002 quedó en primer lugar en el listado de los 100 mejores videos de VH1.

Bad Romance de Lady Gaga – Francis Lawrence

Uno de los mejores videos de la cantante pop es el de la canción Bad Romance, que fue dirigido por Francis Lawrence y realizado en 2009.

Francis (Water for Elephants) es otro de los directores que inició su carrera dirigiendo videos musicales. Ha trabajado con artistas de la talla de Jay-Z, Jennifer López, Alanis Morrisette, Gwen Stefani o Beyoncé.