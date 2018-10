Los cinco momentos más épicos de Charly García

Para conmemorar los 67 años del cantante argentino, seleccionamos instantes memorables de su carrera artística.

Charly García, nació un día como hoy pero en 1951, inició su carrera musical hace más de 40 años en el colegio donde aprendió a tocar la guitarra, el teclado y a entrenar la voz.

Desde ese momento no ha parado. Creó más de 4 bandas a lo largo de su carrera musical, pero fue siendo solista en 1982, que se consolidó como un ícono de varias generaciones.

Hoy, a sus 67 años y una exitosa carrera en la que se suman 47 discos oficiales grabados en 48 años como músico profesional e innumerables premios, entre los que se destacan el Grammy a la excelencia musical y el Premio Clarín a la trayectoria, se ha consagrado como una de las voces más reconocidas del rock en español.

Pero a lo largo de su carrera ha acumulado más que solo éxitos. Su excéntrica personalidad, carácter fuerte y uno que otro lío le han otorgado el título de ‘el profesional del escándalo’.

Y aunque en la actualidad vive una etapa mucho más tranquila, más de 40 años de carrera musical han dejado momentos que han trascendido en la historia. Diners le trae la compilación de los momentos más épicos del artista.

Del noveno piso a la piscina

Uno de los momentos más recordados (y más peligrosos) de Charly García fue cuando en el año 2000 en Mendoza, Argentina, el artista decidió lanzarse desde la terraza, ubicada en el noveno piso del hotel donde se alojaba, hasta la piscina.

Luego de la hazaña comentó “me gusta tirarme” a los periodistas, que se encontraban afuera y grabaron el momento.



Noqueado por un sonidista

Un recital en el 2006 en Córdoba, Argentina, fue el escenario de uno de los momentos más graciosos protagonizados por el músico.

García estaba furioso por los problemas de sonido que se estaban presentando en su concierto, por lo que decidió irse contra uno de los sonidistas del evento. Al trabajador le tiró su guitarra, para después lanzar un par de golpes más.

Lo que el artista no pudo imaginar fue que el sonidista se defendió y le propinó tremendo golpe que lo dejó noqueado por unos minutos.

Charly contra Calamaro

A finales de los noventa, los dos exponentes más importantes del rock argentino comenzaron la que sería una de las enemistades más famosas de la industria.

Fue en 1996 y se dice que todo comenzó por una mujer; ese año salió el disco Say No More, de García, en el cual trabajó con Mónica, quien era pareja de Calamaro, por lo que este último los acusó de traición.

Fue tanta la tensión que se creó entre ambos artistas que desde ese momento no existen muchas entrevistas en que alguno no hable mal del otro. Pero fue en 1999 en una entrevista para el programa Televisión Abierta en la que Charly García decidió destrozar a Calamaro. “ Calamaro asqueroso, ya molestaste demasiado, te van a matar” fue una de las frases que dijo en su momento.

Destrozando hoteles

El 2008 fue un año difícil para Charly, que se vio envuelto en varios escándalos. En la provincia de Mendoza, lugar donde años antes había protagonizado su peculiar lanzada a la piscina, y en medio de un ataque de ansiedad, García destrozó dos habitaciones de un hotel.

Entre los daños quedaron vidrios rotos, una guitarra destrozada e incluso el televisor en el piso.

En un intento por calmarlo uno de los empleados del hotel fue agredido por el artista con un extinguidor, por lo que tuvo que ser escoltado fuera del lugar por la policía y posteriormente internado en una institución psiquiátrica.

Entrevistador insultado

En el año 2000 Charly fue invitado al programa Día D. La entrevista sucedió solo tres meses después del incidente de la piscina en Mendoza, por lo que el conductor decidió llevar la entrevista por ese lado.

En un momento de especial tensión, el entrevistador le dice: “Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos, y creo que te das cuenta”, a lo que el músico contestó airado: “ y yo pienso que vos sos un pelotudo”. La frase, con insulto incluido, pasaría a la historia.

Sea como sea, sabemos que Charly García es mucho más que sus escándalos pasados, por eso les dejamos dos de sus más recordados éxitos y los invitamos a que el próximo 11 de noviembre a las 9:00 p.m. vea ‘Bios: Vidas que marcaron la tuya’, la única autobiografía autorizada de Charly García y que se estrenará por el canal National Geographic.

Hablando a tu corazón – 1986





Rezo por vos – 1987