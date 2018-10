¿Quiénes son las 3 mujeres más poderosas de la música?

El programa Woman’s Hour, de la BBC Radio 4, las seleccionó por su influencia en la industria, en la que son símbolo de empoderamiento musical.

Tienen en común el haber dado batallas públicas por lograr equidad de género y revindicar su profesión. Comparten la idea acerca del activismo como medio para lograr empoderamiento en la música. Son feministas y defienden su filosofía por medio de su trabajo. Dos de ellas son cantantes, compositoras; la tercera, con un perfil más bajo, hace parte de una fundación que logró la presencia igualitaria de hombres y mujeres en los line-up de importantes festivales musicales en Europa y Estados Unidos.

Del tercer lugar al primero, estas son las más poderosas de la música:

Medalla de bronce: Vanessa Reed

Hasta 2007 Vanessa Reed trabajó como consultora independiente de arte. Otros puestos como gerente de subvenciones en la European Cultural Foundation, en Ámsterdam, y otro en la Dirección de Educación y Cultura de la Comisión Europea, con sede en Bruselas, le marcaban un perfil más educativo, aunque hubiese dirigido el Departamento de Promociones del British Information Center.

Su carrera tomó otra dirección y la llevó a PRS Foundation, una iniciativa que funciona desde 1953 con el propósito de incentivar y patrocinar a los músicos jóvenes británicos. Esta fundación ha ayudado, solo desde marzo del 2000, a cerca de 6.300 personas. Actualmente, Reed es la CEO de la fundación, y uno de sus mayores logros pasa por haber creado la iniciativa KeyChallange, una campaña que le apuesta a que para 2020, los festivales, talleres y actividades académicas de la música tengan una participación equitativa entre hombres y mujeres.

“Estoy muy feliz de que se esté creando un gran debate. Keychange no se trata solo de los festivales que ya hacen parte de la iniciativa, se trata de crear conciencia de los desequilibrios. Espero conseguir 100 festivales a bordo en un año. Hay mucho interés y cuanto más se amplían las cosas y se habla con diferentes tipos de festivales, ya sea clásico, jazz o indie, más les interesa formar parte. Así que soy bastante optimista sobre los resultados que obtendremos con esto”, le dijo al medio especializado Music Week. A la fecha Reed ha confirmado que 45 festivales se han acogido a su propuesta.

Medalla de plata: Taylor Swift

Swift ha cazado discusiones con varios referentes mundiales. La primera, con Kanye West, quien la interrumpió, justo cuando la cantante estadounidense daba sus palabras de agradecimiento por haber obtenido al premio MTV a mejor video del año por You Belong with Me (2009), para decir que Beyoncé, que en ese año competía por el mismo premio con Single Ladies, se lo merecía más que ella. Después West se disculparía pero la discusión tuvo otros episodios más adelante.

La segunda, más relevante y la razón por la cual la BBC la llevó a este destacado lugar, fue la batalla contra dos pesos pesados de la industria: Spotify y Apple. La discusión pasó porque Swift consideraba que estas plataformas musicales no pagaban los derechos de autor correspondientes a los artistas ni a las discografías, lo que desvalorizaba su trabajo, así que, en 2014, decidió retirar toda su música de Spotify. Lo que en ese momento fue un duro golpe, porque Swift era una de las cantantes que más interacción vía streaming generaba.

Con Apple sucedió que la compañía quería promover su servicio de música ofreciendo tres meses gratuitos; sin embargo, durante ese periodo, los artistas no verían remuneración, así que Swift respondió en su blog: “Le digo a Apple que no es muy tarde para cambiar esta política y la opinión de aquellos en la industria de la música, que se verán gravemente afectados por esto. Nosotros no les pedimos que nos regalen iPhones; por favor, no nos pidan que les demos nuestra música sin esperar compensación”.

Tiempo después, Apple accedió a la petición de Swift y, a mediados de 2017, la artista norteamericana volvió a Spotify.

Medalla de oro: Beyoncé

“Tenemos que dejar de creer en el mito que es la equidad de género […] Los hombres deben exigir que sus esposas, hijas, madres y hermanas ganen más – de acuerdo con sus cualidades y no su género. La equidad será alcanzada cuando paga igualitaria y respeto sean concedido tanto a hombres como mujeres”, expresó en alguna ocasión Beyoncé.

Su lucha no solo ha sido por la igualdad económica, también es uno de los principales rostros del movimiento Black Lives Matter, que aborda los problemas de la desigualdad racial, y que aborda asuntos relacionados con cómo el racismo afecta la aspiración artística de los cantantes menor posicionados.

La autodenominada “feminista contemporánea”, ha usado su poder e influencia para llevar su mensaje en importantes escenarios mundiales, como por ejemplo, durante el Superbowl de 2016. En aquella ocasión lució, junto a su equipo de bailarines, chaquetas de cuero negras, haciendo alusión al movimiento político de la década de 1960 y 1970 conocido como Panteras Negras.

Esa vez, la ganadora de 22 premios Grammy interpretó Formation, una crítica/protesta a la policía estadounidense por su trato con la comunidad negra. Por ejemplo, en el videoclip, se hace referencia al abandono que sufrió la comunidad de Nueva Orleans, la más golpeada después del huracán Catrina, y al caso puntual de Michael Brown, el joven asesinado en 2016 por su color de piel.

Le llovieron las críticas y respondió: “Siento mucha admiración y respeto por los oficiales y las familias de los oficiales que se sacrifican para mantenernos seguros, pero seamos claros: estoy en contra de la brutalidad y la injusticia de la policía. Esas son dos cosas separadas “, le confesó a la Revista Elle.