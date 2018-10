Vea aquí lo que se perdió de los AMAs

Los American Music Awards se realizaron el martes 9 de octubre. Recuerde los mejores momentos de la gala.

Anoche, durante la entrega de los premios AMAs, que se realizaron en el teatro Microsoft en Los Ángeles, quedó demostrado de nuevo el poder de las masas. La gala número 43 de los premios, en los que solo vota el público, celebró la popularidad de los artistas en el 2018 entre las audiencias.

Millones de personas en el mundo se sintonizaron con el evento a través de la televisión y las redes sociales y disfrutaron de las excelentes presentaciones de artistas tanto norteamericanos como extranjeros, entre las que se destacaron la cubano-americana Camila Cabello, los acompañamientos latinos en las voces del colombiano J Balvin y Bad Bunny, y la interpretación de la británica Dua Lipa. Veamos estos y otros momentos.

La alfombra roja

Desde el inicio, los AMAs de este año, dieron de qué hablar. Una de las primeras en llegar fue la conductora de esta edición, la actriz y humorista Tracee Ellis Ross, en un impactante, pero arriesgado, traje de hombre de la firma Pyer Moss, que la hizo lucir un aire despreocupado, pero chic.

Otras que sorprendieron en la alfombra fueron la cantante Taylor Swift, que lució un muy ochentero mini vestido de Balmain inspirado en las bolas disco, así como las artistas Cardi B y Dua Lipa, que también impactaron con las piezas de las famosas casas Dolce&Gabbana y Giambattista Valli que lucieron respectivamente.

Nueva reina de los AMAs

Taylor Swift es una de esas artistas que siempre será nombrada en los más destacados premios, y esta edición de los AMAs no fue la excepción. La cantante, que fue la primera en presentarse en la gala con su canción I did something bad, fue la más galardonada de la noche, ganando cuatro estatuillas.

La cantante se coronó en las categorías a Mejor Artista del Año, Mejor Artista Pop/Rock, Tour Favorito y Disco favorito, por su último trabajo Reputation. Como si fuera poco, la cantante de 28 años se consagró como la artista femenina más premiada de los AMAs, arrebatándole el lugar a la fallecida Whitney Houston, al tener en su poder 22 estatuillas.

Fiebre latina

Los sonidos latinos son cada vez más populares en el mundo y en esta gala también se hicieron presentes. La artista cubano-americana Camila Cabello, impactó con la presentación en versión orquestal de su más reciente canción Consequences. La artista también se hizo con dos estatuillas en las categorías Nueva Artista del Año y Mejor Canción Pop/Rock del año.

Pero el show se lo robaron el trío conformado por la rapera Cardi B, Bad Bunny y el colombiano J Balvin. La interpretación de su éxito I like it en una versión un poco más latina con mezclas de sonidos como el son cubano con el hip hop le puso ritmo a la velada.

Cardi B, de descendencia dominicana, ganó el galardón a Artista Favorito Rap/Hip Hop.



Música y ¿política?

La situación política en Estados Unidos ha escalado a todos los niveles, incluso los más mediáticos debido a la posición que los artistas toman en torno a la misma. Hace un par de semanas la polémica giró en torno al rapero Kanye West, al reiterar su apoyo al Presidente Trump. Por su parte, hace unos días Taylor Swift expresó, a través de una publicación en Instagram su sentir político en contra del partido Republicano y a favor del Demócrata e invitó a sus fans a registrarse para las votaciones del 6 de noviembre.

Anoche, durante la gala, la cantante (entre otras estrellas) no perdió la oportunidad de disuadir a las mismas audiencias que la votaron como mejor artista del año a registrarse para votar. En el cierre de su discurso de agradecimiento, Swift declaró “en noviembre 6 son las elecciones legislativas muchachos, salgan y voten, los amo”.

A este llamado se le sumaron otras celebridades, como la conductora de la noche Tracee Ellis Ross, que decidió usar una camisa con la leyenda ‘I am a Voter’ en uno de los atuendos que lució durante la velada, así como el actor Billy Eichner quien, mientras presentaba uno de los premios de la noche secundo a Swift invitando a los espectadores a inscribir su voto.