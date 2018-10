El lado más oscuro de Anna Kendrick

La actriz estadounidense habla de ‘A Simple Favor’, el thriller de misterio que co protagoniza junto a Blake Lively.

‘A Simple Favor’, el nuevo thriller psicológico de Paul Feig, llegará a las salas de cine del país el 4 de octubre, con una historia cargada de misterio, humor y retorcidas situaciones; pero sobre todo de mucho estilo y martinis.

La película cuenta la historia de la madre bloguera Stephanie (Anna Kendrick) quien busca encontrar la verdad después de la misteriosa desaparición de su sofisticada mejor amiga Emily (Blake Lively). Pero mientras más se adentra en la investigación, va descubriendo giros sorprendentes que incluyen traiciones, secretos, amor, lealtad y revancha; algo que le muestra que ningún favor es tan sencillo como parece.

La historia es la adaptación del libro de Darcey Bell que lleva el mismo nombre y fue realizado por la guionista Jessica Sharzer, famosa por guiones adaptados como el remake de ‘Dirty Dancing’ (película de 1987) o la película ‘Nerve’, que además contó con la colaboración de Paul Feig, quien le dio el tinte humorístico.

La película se suma a la lista de adaptaciones basadas en exitosas novelas de misterio de la talla de ‘La Chica del Tren’ o ‘Pérdida’ que han cobrado vida en el género del suspenso.

Esta es la primera vez que el director Paul Feig se adentra en un proyecto de tinte más oscuro, pues venía dirigiendo comedias de la talla de ‘Cazafantasmas’, ‘Damas en Guerra’ o ‘Spy’, lo que hace del thriller una combinación de géneros que le da dinamismo a la trama.

Por su parte, la actriz Anna Kendrick, quien la protagoniza, construye el personaje de la típica madre soltera norteamericana, pero logra sacar provecho de los clichés para crear una personalidad enigmática y un tanto oscura, que no se deja opacar por la sombra que la actriz Blake Lively podría poner en su personaje.

Hablamos con Anna Kendrick sobre este inusual proyecto.



¿Qué piensa de la combinación de los géneros thriller y comedia presentes en la película?

Yo no sabía que Paul Feig, además de dirigir el filme, también había estado involucrado en el guion. Esto fue perfecto porque significó que la primera vez que leí el libreto no pensé en la posibilidad de que fuera cómico; como se imaginan, cuando uno piensa en Paul Feig, piensa en comedia, y yo en ese momento estaba viendo el guion como un thriller.

A medida que fui leyendo comencé a darme cuenta de que era un poco torcido, pero también un poco cómico. Luego vi la portada que viene con el guion y entendí que Paul definitivamente supo realizar una torcida y divertida versión de algo que es realmente misterioso y emocionante.

¿Cuál es ese pequeño favor del que habla la cinta?

El pequeño favor es que mi mejor amiga Emily, interpretada por Blake Lively, me pide que recoja a su hijo en el colegio, el problema es que luego ella nunca pasa a recogerlo. Emily es una persona misteriosa, así que al principio mi personaje piensa: ‘bueno tal vez ella solo está alejándose un poco por un tiempo, está siendo impulsiva’, pero luego esa idea se convierte en la pregunta: ¿en realidad solo es eso o algo sospechoso está pasando? Después de eso la historia da giros, giros y más giros.



¿Cómo fue trabajar con Blake Lively y su personaje Emily?

Cuando estaba leyendo el guion yo no sabía a quién tenían en mente para ese papel, yo estaba preocupada de que fuera un personaje muy antipático, pero cuando Paul Feig me dijo que quería a Blake Lively para el rol, inmediatamente entendí el por qué y me pareció perfecta. Fue muy emocionante porque Blake tiene esa calidez natural que hace posible que pueda interpretar un papel misterioso y sarcástico de una forma en la que uno se siente atraído por ella y entiende porqué Stephanie se hace amiga de ella.

¿Cómo fue trabajar con Paul Feig?

Nunca había trabajado con Paul antes, pero sabía que cuando él está dirigiendo una comedia, deja la cámara grabar durante 20 minutos y promueve las improvisaciones y el hecho de nunca repetir una línea de la misma manera dos veces. En esta película, por el contrario, todo fue más controlado, y en mi opinión él es muy bueno haciendo las dos cosas.



¿Qué pueden esperar los espectadores sobre la película?

Creo que lo genial de esto es que es una película muy divertida. Definitivamente habrá momentos que los harán reír mucho, pero a pesar de esto no la describiría como una comedia porque es muy oscura. Creo que hay muchas películas que son ‘beso, beso, disparo, disparo’, pero son pocos los thrillers en donde uno siente que hay una sonrisa en tu cara todo el tiempo, por lo que pienso que ese es uno de los subgéneros más difíciles y entretenidos.