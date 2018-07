Jorja Smith: la nueva joya británica

El éxito le llegó inesperadamente a esta inglesa cuando Drake, uno de los artistas más importantes del momento, escucho sus grabaciones en Soundcloud. Ahora es una de las revelaciones de la música inglesa.

Jorja Smith

Lost & found

Famm

Hace dos años, Jorja Smith era una adolescente recién llegada a Londres. Venía de un pueblo pequeño del occidente de Inglaterra y traía la firme convicción de hacerse cantante. Trabajaba como barista en un café y pasaba sus horas libres grabando melodías entre las notas de voz de su celular para luego convertirlas en canciones.

Un día, encontró un mensaje en su buzón de Instagram: “Oí tu música en Soundcloud. ¿Quieres estar en mi sencillo Get It Together?”. Era Drake, el rapero que desde hace varios años arrasa con todos los premios musicales.

“No puedo, no siento mía esta canción”, respondió ella. Era la súplica de un hombre por un amor perdido. Al poco tiempo, Jorja y su novio terminaron y las estrofas de Drake cobraron sentido: I need someone to hold me, I need someone that loves me. Y ese fue el principio. Smith es una de las voces más viscerales del momento y hace poco estrenó su primer álbum, una mezcla de pop y R&B con dejos noventeros que lleva por título Lost & Found. Doce canciones que hablan de feminismo, que denuncian estereotipos y susurran, con voz lánguida y profunda, que en la vida todo se trata de ir y venir, de tener y soltar, de perder y encontrar.