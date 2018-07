‘Montress’ y ‘My Favorite Thing is Monsters’, entre los mejores cómics de 2018

Se entregaron los que muchos consideran como los “Óscar del cómic”. Estas fueron las publicaciones destacadas y la lista de ganadores.

Hace rato el cómic, la novela gráfica, los tebeos, monitos, o como tan sutilmente lo llaman los franceses: bande dessinée, dejó de ser considerado un arte menor.

El noveno arte tiene muchos eventos dedicados a él durante el año, en el que se destaca lo mejor de las publicaciones en diferentes partes del mundo. Una de estos eventos es la Comic-Con, en San Diego, que ha dejado de ser una convención dedicada exclusivamente a la venta y el intercambio de cómics, para pasar a ser uno de los eventos favoritos de los aficionados de las películas y el merchandising.

Dentro de este evento también se entregan los Eisner Awards, considerados como los “Óscar del cómic” debido a su importancia dentro de la industria. Se entregan en honor a Will Eisner, creador del concepto ‘novela gráfica’ con su cómic The Spirit en 1941..

Este año dos títulos destacaron en los premios: Montress, de Marjorie Liu y Sana Takeda y My Favorite Thing is Monsters, de Emil Ferris, que se llevaron la mayoría de premios en las categorías donde estaban nominados.

Otra de las ganadoras importantes en esta versión fue Katie O’Neil con The Tea Dragon Society, que ganó como mejor webcomic y publicación para niños.

Por Latinoamérica, el argentino Liniers ganó en la categoría de mejor cómic hasta 8 años con Buenas noches, Planeta. Además se llevó el premio Inkpot, que se le otorga a los artistas con una destacada trayectoria en la industria del cómic.

A continuación vea la lista completa de ganadores:

Mejor Historia corta

”A Life in Comics: The Graphic Adventures of Karen Green,” por Nick Sousanis, en Columbia Magazine(Summer 2017), http://magazine.columbia.edu/features/summer-2017/life-comics?page=0,0

Mejor número único/One-Shot

Hellboy: Krampusnacht, por Mike Mignola y Adam Hughes (Dark Horse)

Mejor serie regular

Monstress, por Marjorie Liu y Sana Takeda (Image)

Mejor serie limitada

Black Panther: World of Wakanda, por Roxane Gay, Ta-Nehisi Coates, y Alitha E. Martinez (Marvel)

Mejor Nueva Serie

Black Bolt, por Saladin Ahmed y Christian Ward (Marvel)

Mejor publicación para lectores pequeños hasta 8 años

Buenas noches, Planeta, por Liniers (Toon Books)

Mejor publicación para niños (entre 9 y 12 años)

The Tea Dragon Society, por Katie O’Neill (Oni)

Mejor publicación para adolescentes (entre 13 y 17 años)

Monstress, por Marjorie Liu y Sana Takeda (Image)

Mejor publicación de humor

Baking with Kafka, por Tom Gauld (Drawn & Quarterly)

Mejor Antología

Elements: Fire, A Comic Anthology by Creators of Color, editada por Taneka Stotts (Beyond Press)

Mejor trabajo basado en la realidad

Spinning, por Tillie Walden (First Second)

Mejor Nuevo Albúm Gráficoo

My Favorite Thing Is Monsters, por Emil Ferris (Fantagraphics)

Mejor Álbum Gráfico Reimpreso

Boundless, por Jillian Tamaki (Drawn & Quarterly)

Mejor adaptación para otro medio

Kindred, by Octavia Butler, adaptado por Damian Duffy y John Jennings (Abrams ComicArts)

Mejor colección o proyecto de archivo de tiras de cómic

Celebrating Snoopy, por Charles M. Shulz, editada por Alexis E. Fajardo and Dorothy O’Brien (Andrews McMeel)

Mejor colección o proyecto de archivo de cómics

Akira 35th Anniversary Edition, por Katsuhiro Otomo, editado por Haruko Hashimoto, Ajani Oloye, y Lauren Scanlan (Kodansha)

Mejor Escritor

Tom King, Batman, Batman Annual #2, Batman/Elmer Fudd Special #1, Mister Miracle (DC)

Marjorie Liu, Monstress (Image)

Mejor Escritor-Dibujante

Emil Ferris, My Favorite Thing Is Monsters (Fantagraphics)

Mejor Dibujante/Entintador

Mitch Gerads, Mister Miracle (DC)

Mejor Pintor/Artista Multimedia en arte interior

Sana Takeda, Monstress (Image)

Mejor artista de portadas

Sana Takeda, Monstress (Image)

Mejor Colorista

Emil Ferris, My Favorite Thing Is Monsters (Fantagraphics)

Mejor Letrista

Stan Sakai, Usagi Yojimbo, Groo: Slay of the Gods (Dark Horse)

Mejor publicación de periodismo relacionada con cómics

The Comics Journal, editado por Dan Nadel, Timothy Hodler y Tucker Stone, tcj.com(Fantagraphics)

Mejor diseño de publicación

Akira 35th Anniversary Edition, dseñado por Phil Balsman, Akira Saito (Veia), NORMA Editorial, and MASH•ROOM (Kodansha)

Mejor cómic digital

Harvey Kurtzman’s Marley’s Ghost, por Harvey Kurtzman, Josh O’Neill, Shannon Wheeler, y Gideo Kendall (comiXology Originals/Kitchen, Lind & Associates)

Mejor Webcomic

The Tea Dragon Society, por Katie O’Neill, teadragonsociety.com