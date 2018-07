“A mí me gusta la idea de que se puede hacer rebeldía con alegría”, Macaco

Diners conversó con el artista español sobre su nueva canción Valientes, emigrantes e inclusión social.

“Escuchar a Macaco es una nueva forma de protestar”, escribió un fanático del español de 45 años en la cuenta de Instagram del artista en la que aparece vestido totalmente de rojo y con el pie de foto: “soy la razón de que estamos frente a frente, dime hermano qué miedo te hizo Valiente, soy el ciego que busca la pendiente, soy del que hablarán después de la muerte”, como parte de la presentación de su nueva canción: Valiente.

No es la primera vez que Daniel Carbonell de las Heras, conocido musicalmente como Macaco (gracias a que su madre le decía mono de pequeño), utiliza la música para dar un mensaje de aliento y un llamado a los que la sociedad llama la minoría.

Pero el artista está acostumbrado a remar contra la corriente, cuando se trata de lanzar un éxito con un mensaje de conciencia. De hecho, Macaco, junto a Michael Jackson, ha sido de los pocos artistas que convirtió una canción en favor del medio ambiente en un éxito viral, como sucedió con Moving en 2009.

Ahora con esa idea férrea de la naturaleza, la justicia y la equidad, Macaco vuelve a las escenas musicales con una nueva propuesta junto con su origen y planes a futuro:

¿Por qué le gusta que lo llamen: el nacido del Mediterráneo?

Yo no creo mucho en las banderas. No soy muy de patrias ni de fronteras. Considero que tienden más a separar que a unir, como dice el maestro Drexler: “prefiero cualquier quimera que un trozo de tela triste”.

También considero que no me crié en un lugar concreto, desde chico estuve con gente de Francia, África y Latinoamérica. Si tengo que poner de donde soy pongo que del Mediterráneo, por la ruta, sabores y colores y las cosas intangibles que te entrega este paisaje.

¿Qué se le viene a la mente cuando escucha “La Plaza Cataluña y las Ramblas”?

Yo vivía en una pequeña casa okupa por ahí cerca de la plaza Cataluña y tocaba en la calle durante muchos años. Fue un lugar mágico donde estaba con cientos de amigos de Colombia, México, Cuba, Argentina, Brasil, Marruecos y Francia.

Con los años pasamos de la calle a tocar para unos cuantos a un escenario en Plaza Cataluña con miles y miles de personas.

Nació en Barcelona, pero canta en español, inglés, francés, portugués, italiano y por supuesto catalán. ¿A qué se debe esta mezcla multicultural?

Me críe mucho en la calle con muchos extranjeros y mi familia amante de la cultura y de los idiomas.

Como decía el filósofo Lec: “aprendamos todas las lenguas incluso las inexistentes”, al final lo más importante es que el lenguaje es la posibilidad de comunicarte con millones de personas.

Aunque yo no hablo todos esos idiomas, solo hablo inglés, catalán, español, portugués e italiano, me gusta cantarlos y hacer esta mezcla, porque me ayuda a romper límites.

¿Antes de la fama, esperaba tener todo este éxito?

Mi promoción más efectiva ha sido el voz a voz, eso es lo que me ha llevado a tocar en los escenarios más grandes del mundo. De hecho, tengo muchas canciones que se han crecido así de manera espontánea sin ninguna planificación.

Me pasó con Mamá Tierra, Con la mano levantada, Moving, Tengo y Mensajes del agua. El año pasado, en 2017, me pasó con una canción de amor (Coincidir) que tiene una narrativa diferente con más jugo, ella sigue creciendo sola y ya tiene 70 millones de visitas en YouTube.

¿Dónde encuentra el espacio para componer e incluso escribir dos libros? como Amor a lo diminuto y El murmullo del fuego, entre otros proyectos

Mis giras no van por los caminos naturales, intento hacer las cosas a mi manera. A veces en las giras compongo, salgo al escenario y las toco para el público.

Me gusta romper las reglas, ¿por qué siempre tienes que tocar las canciones después de la promoción del disco? Esta bien llevarlas al terreno y probarlas. Sin esas reglas voy encontrando huecos, bien sea para un libro o una canción.

Intento hacer cosas que la gente entienda, hacer juegos de palabras sin que sea realmente complicadas.

¿Qué inspiró José Saramago en su vida?

Es uno de los más grandes escritores de la humanidad, es alguien que rompió muchas reglas, desde los signos de puntuación hasta la manera de estructurar sus libros. Él realmente tomaba partido en muchos temas sociales y era muy crítico con la sociedad. Usaba muchísimas metáforas y como él también está Neruda, Benedetti, Sabina y Serrat.

Los emigrantes, el medio ambiente y la justicia son algunos de los temas que trata con frecuencia. ¿Son estos sus pilares musicales?

No intento adoctrinar a nadie solo quiero compartir mi mensaje. A mí me gusta la idea de que se puede hacer rebeldía con alegría, promoviendo el debate y que la gente la coja mientras que esté bailando.

Sobre los transgénicos, inmigrantes, libertad sexual y en todo esto quiero estar ahí. Con las canciones de amor también estoy ahí, no con el lenguaje típico, sino que sea amplio y revelador.

Como Valientes…

Esta canción habla sobre romper los tópicos típicos de ser Valiente. No de la persona príncipe, colorido y maravilloso, sino de esos valientes que están ahí afuera con sus historias y de las que muchas veces no se le da las cosas o que son colectivos que luchan para romper barreras.

Hay una frase que es muy importante que dice: “dime hermano en qué miedo te hiciste valiente”, esto va por las cosas hollywoodenses. Porque ellos nos enseñaron que ser valientes es no tener miedo, pero en realidad es todo lo contrario, es ver los miedos y derribarlos.

¿Qué nos puede adelantar del nuevo álbum?

Tengo 22 canciones, es una locura, imposibles de meter en un solo disco. Te puede decir que hay grandes colaboraciones y mucha mezcla con músicos de Colombia, Brasil, África, porque son amigos míos y grandes personas.

La guitarra es muy profunda en todo el álbum con mezclas de reggae y beats de hip- hop y se llamará ‘Back to the jungle’.

También tendrá mucha mezcla de idiomas. El single es valientes y el uno saldrá en noviembre.